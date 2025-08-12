Arctic Paper odnotował 45,42 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 17,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła odpowiednio: 75,03 mln zł wobec 24,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 88,5 mln zł wobec 41,83 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5 tys. zł wobec 70,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 833,46 mln zł wobec 839,21 mln zł rok wcześniej.

„Drugi kwartał 2025 r. był w dużym stopniu dotknięty globalną niepewnością, zmiennością kursów walut i wysokimi kosztami surowców. Wywarło to potrójny negatywny wpływ, obciążając wynik za ten okres. Skonsolidowane przychody Arctic Paper pozostały na stabilnym poziomie 833,5 mln zł (839,2 mln zł ), natomiast skorygowana EBITDA spadła do 0,01 mln zł (70,4 mln zł), a marża EBITDA wyniosła 0,0% (8,4%)” – napisał prezes Michał Jarczyński w komentarzu do wyników załączonym do raportu.

„Zdajemy sobie sprawę z konieczności wprowadzenia zmian i przyspieszamy realizację kluczowych inicjatyw mających na celu poprawę wyników i zapewnienie szybkiego powrotu do rentowności, zwłaszcza w segmencie celulozy. Aby złagodzić wpływ obecnych przeciwności rynkowych i zabezpieczyć stabilność finansową Grupy, pracujemy nad optymalizacją kosztów, zwiększeniem wydajności operacyjnej i ograniczeniem nowych nakładów inwestycyjnych” – dodał.

W segmencie papieru niepewność nadal wpływała negatywnie na nastroje konsumentów i popyt na głównych rynkach europejskich Grupy, powodując wzrost presji na ceny. Przychody Arctic Paper na tonę spadły do 4,62 tys. zł (wobec 5,04 tys. zł rok wcześniej), a EBITDA osiągnęła 6 mln zł (41,6 mln zł rok wcześniej), wskazał też prezes.

„Pomimo trudnej sytuacji rynkowej zwiększyliśmy sprzedaż do 119 000 ton (114 000), z rosnącym udziałem sprzedaży poza Europą, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Kontynuujemy inwestycje w nowe technologie produkcyjne – nowe arkuszarki w Kostrzynie i Munkedal oraz modernizację maszyny PM9 w Grycksbo – aby sprostać przyszłym wymaganiom i wzmocnić konkurencyjność. Chociaż spowoduje to tymczasowe zmniejszenie mocy produkcyjnych, w dłuższej perspektywie umożliwi to bardziej wydajne działanie i uprości procesy” – zapowiedział Jarczyński.

Segment celulozy (Rottneros) odczuł negatywny wpływ niekorzystnych kursów SEK/USD, wysokich kosztów surowców i niższych cen rynkowych, wskazał dalej prezes.

„Dolar amerykański osłabił się w stosunku do korony szwedzkiej, tracąc około 5% w drugim kwartale, podczas gdy koszty drewna celulozowego w krajach skandynawskich utrzymały się na historycznie wysokim poziomie. W rezultacie EBITDA za ten okres spadła do -15 mln SEK (65 mln SEK). Biorąc pod uwagę utrzymującą się słabość rynku celulozy mechanicznej (CTMP), spółka Rottneros dokonała odpisu wartości aktywów trwałych w wysokości 140 mln SEK, aby dostosować bilans do aktualnych warunków rynkowych. W odpowiedzi na trudną sytuację wprowadzono korekty kosztów i środki zwiększające wydajność, które mają przynieść redukcję wydatków w drugiej połowie 2025 r. W tym okresie pomyślnie zakończono emisję akcji z prawem poboru z nadsubskrypcją w wysokości 10%, co odzwierciedla zaufanie inwestorów i wsparcie dla

przyszłego rozwoju Rottneros” – napisał także.

W segmencie energii w czerwcu zakończono rozbudowę farmy fotowoltaicznej w Kostrzynie o dodatkowe 10 MW mocy, co pozwoliło na dalsze obniżenie kosztów energii dla fabryki i zwiększenie udziału energii odnawialnej.

„Inwestycje w Grycksbo mające na celu moder nizację kotła i uruchomienie produkcji pelletu drzewnego przebiegają zgodnie z planem i zostaną oddane do użytkowania przed końcem roku. Oczekuje się, że inwestycja ta pozwoli obniżyć koszty i zapewni fabryce dodatkowe źródło przychodów” – wskazał Jarczyński.

Ocenił ponadto, że segment opakowań nadal rozwijał się stabilnie. Produkcja tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie została uruchomiona po zakończeniu fazy testowej.

„Opracowaliśmy i wdrażamy program redukcji kosztów i poprawy efektywności w segmentach celulozy, papieru i energii. Dostosowujemy nasze zasoby do zmniejszonego popytu. Działania te przyniosą roczne oszczędności w wysokości 45-50 mln zł, począwszy od 2026 r. Optymalizacja kapitału obrotowego poprawi przepływy pieniężne o 35 mln zł. Przychody z nowych obszarów działalności (takich jak opakowania i pellet) mają zwiększyć EBITDA o około 20 mln zł w 2026 r.” – napisał prezes.

„Nie przewidujemy szybkiego powrotu ożywienia gospodarczego w Europie, biorąc pod uwagę utrzymującą się słabą koniunkturę rynkową, ale jesteśmy przekonani, że strategia 4P będzie motorem długoterminowego wzrostu i rentowności. Biorąc pod uwagę cykliczność sektorów celulozowo-papierniczego i obecną niepewność rynkową, w najbliższym czasie zamierzamy stosować zdyscyplinowane podejście do biznesu, koncentrując się na kwestiach, na które mamy realny wpływ, takich jak efektywność kosztowa, stabilna sytuacja finansowa, konkurencyjność i wartość dla klienta, aby zapewnić trwałe zyski” – podsumował.

W I poł. 2025 roku strata netto przypisana właścicielom jednostki dominującej wyniosła 58,85 mln zł wobec 100,42 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 1 656,23 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 1 804,58 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął odpowiednio 22,86 mln zł wobec 182,42 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 33,67 mln zł wobec 88,45 mln zł rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,43 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews