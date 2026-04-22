Arctic Paper odnotował 99,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 roku wobec 154,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 153,78 mln zł wobec 184,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 40,52 mln zł wobec 298,6 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Spadek EBITDA w 2025 roku jest wynikiem przede wszystkim niższych cen sprzedaży papieru oraz wyższych cen surowców, a także niższych wolumenów sprzedaży papieru i celulozy. W okresie sprawozdawczym marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 1,27 % w porównaniu do 8,69% w 2024 roku” – czytamy w w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 197,59 mln zł w 2025 r. wobec 3 434,69 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2025 upłynął pod znakiem wymagającego otoczenia rynkowego. Oczekiwane ożywienie gospodarcze w Europie nie nastąpiło, a popyt na produkty papierowe pozostawał pod presją. Jednocześnie rynek funkcjonował w warunkach podwyższonej zmienności kosztów surowców oraz energii. W tych warunkach priorytetem Grupy było utrzymanie stabilności operacyjnej, ochrona rentowności oraz konsekwentne wzmacnianie odporności biznesu. Skoncentrowaliśmy się na działaniach efektywnościowych, dostosowaniu poziomu produkcji do popytu oraz ścisłej kontroli kosztów” – napisał prezes Michał Jarczyński w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

„Rok 2025 był również okresem istotnej weryfikacji naszego podejścia do inwestycji. W obliczu zmieniającego się otoczenia rynkowego ograniczyliśmy realizację nowych, kapitałochłonnych projektów, koncentrując się na inicjatywach o szybkim zwrocie oraz bezpośrednim wpływie na przepływy pieniężne. Podejście to pozwala nam zachować elastyczność finansową i przygotować się na wykorzystanie przyszłych szans rynkowych. Pomimo trudnych warunków rynkowych Grupa Arctic Paper utrzymuje solidne fundamenty biznesowe. Dysponujemy elastyczną bazą produkcyjną, szerokim portfolio produktów oraz doświadczonym zespołem, co pozwala nam szybko reagować na zmiany popytu i warunków rynkowych. Naszym priorytetem pozostaje dalsze wzmacnianie efektywności operacyjnej oraz dyscypliny kosztowej, przy jednoczesnym utrzymaniu gotowości do selektywnego powrotu do projektów rozwojowych w momencie poprawy otoczenia rynkowego. Wierzymy, że przywrócenie równowagi rynkowej w Europie stworzy warunki do poprawy wyników i wykorzystania pełnego potencjału Grupy” – dodał.

Przychody ze sprzedaży papieru spadły o 7,8% (189 324 tys. zł), a przychody ze sprzedaży celulozy spadły o 4,7% (47 775 tys. zł) w porównaniu do 2024 roku. Wolumen sprzedaży papieru w 2025 roku wyniósł 492 tys. ton (2024: 486 tys. ton) i był o 6 tys. ton wyższy niż w poprzednim roku. Oznacza to wzrost wolumenu sprzedaży o 1%.

Wolumen sprzedaży celulozy w 2025 roku wyniósł 335 tys. ton (2024: 341 tys. ton) i był o 6 tys. ton niższy niż w poprzednim roku. Oznacza to spadek wolumenu sprzedaży o 2%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 16,05 mln zł wobec 197,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,43 mld zł w 2024 r.

