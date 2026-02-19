Arctic Paper odnotował 75,4 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2025 r. wobec 18,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Skonsolidowane przychody w IV kwartale wyniosły 745,1 mln zł, natomiast strata EBITDA wyniosła 33,5 mln zł, a marża EBITDA -4,5%, podano.

„Czwarty kwartał 2025 r. był kolejnym okresem bardzo skomplikowanej sytuacji rynkowej. Słaby popyt i intensywna konkurencja wywierały stałą presję na ceny, a podwyższone ceny surowców i znaczne wahania kursów walut dodatkowo wpłynęły na nasze wyniki. W całym roku ujemne różnice kursowe wyniosły -27,7 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Przychody Grupy Arctic Paper w IV kwartale wyniosły 745,1 mln zł (810,8), natomiast EBITDA spadła do -33,5 mln zł (38,8). W całym roku przychody Grupy Arctic Paper wyniosły 3 197,6 mln zł (3 434,7), a EBITDA 28,3 mln zł (298,6)” – napisał prezes Michał Jarczyński w liście załączonym do wstępnych wyników.

Segment papieru Arctic Paper ma silną pozycję w atrakcyjnych niszach europejskiego rynku papieru graficznego i nadal zwiększa w nim swoje udziały pomimo turbulentnego otoczenia. Chociaż spodziewane zamknięcia papierni i konsolidacje wśród konkurentów mogą zmniejszyć moce produkcyjne i poprawić równowagę między popytem a podażą, wejście azjatyckich konkurentów na rynek europejski wywiera stałą presję na ceny. Jednocześnie spółka odnotowała wzrost sprzedaży na rynku amerykańskim. W IV kwartale sprzedaż segmentu papierniczego osiągnęła 517,9 mln zł (576,4) przy EBITDA na poziomie 36,4 mln zł (46,3). Ostatnie inwestycje w zakładach, w tym modernizacja maszyny papierniczej nr 9 w Grycksbo i instalacja nowej krajarki w Kostrzynie, wzmocniły pozycję konkurencyjną spółki, podano także.

„W segmencie celulozy (Rottneros) sprzedaż spadła o 6% do 587 mln SEK (626). Wyższy wolumen sprzedaży wynoszący 84 900 (72 800) ton masy celulozowej został zniwelowany przez niższe ceny rynkowe i wpływ kursów walutowych, co spowodowało spadek przychodów w koronach szwedzkich o 16-19%. Połączenie niższych cen sprzedaży, negatywnego wpływu kursów walut oraz odpisów aktualizujących wartość zapasów produktów gotowych w wysokości 35 mln SEK spowodowało, że EBITDA wyniosła -190 mln SEK (10). Z kolei na wyniki analogicznego kwartału roku poprzedniego pozytywny wpływ miała sprzedaż uprawnień do emisji CO2. Ceny drewna utrzymały się na niezadowalająco wysokim poziomie, ale od początku tego roku ceny drewna w Szwecji stopniowo spadają. Rozpoczęte wiosna ubiegłego roku działania mające na celu oszczędność kosztów zostały w pełni wdrożone do końca grudnia 2025, co pozwoli obniżyć koszty stałe o około 45 mln SEK na przestrzeni bieżącego roku. Efektywne są również działania mające na celu zmniejszenie kapitału obrotowego” – czytamy dalej w liście prezesa.

W segmencie opakowań wolumen papieru opakowaniowego pozostawał stosunkowo stabilny przez cały rok. Natomiast zakład produkcji tacek z formowanej masy celulozowej w Kostrzynie rozpoczął komercyjną produkcję dla klientów.

„Nadal będziemy koncentrować się na oszczędnościach kosztów i działaniach mających na celu dalsze zwiększenie naszej konkurencyjności. Jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć dalsze działania mające na celu zwiększenie przychodów i poprawę rentowności we wszystkich segmentach naszej działalności. Chociaż prognozy na pierwszą połowę 2026 r. wskazują na ograniczone perspektywy szybkiego ożywienia popytu, nasza silna pozycja bilansowa i dyscyplina zapewniają nam odporność i elastyczność na trudnym rynku” – zakończył Jarczyński.

W całym roku 2025 przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 3 197,6 mln zł, a zysk EBITDA 28,3 mln zł przy marży 0,9%. Skonsolidowana strata netto w tym okresie wyniosła wstępnie 175,4 mln zł.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,43 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews