Arctic Paper odnotował 35,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 74,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 67,07 mln zł wobec 109,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 96,32 mln zł wobec 139,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 825,89 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 1 085,1 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2023 zakończył się niejednoznacznym obrazem sytuacji rynkowej ze względu na zawirowania w gospodarce światowej. W czwartym kwartale skonsolidowane przychody Arctic Paper wyniosły 825,9 mln zł (1 085,1 mln zł), choć warto zauważyć, że porównywalny kwartał był jednym z najlepszych w historii Grupy. EBITDA wyniosła 96,3 mln zł (140 mln zł), co odpowiada marży EBITDA na poziomie 11,7% (12,9%). Segment papieru osiągnął lepsze wyniki niż segment celulozy, przypominając nam o korzyściach płynących z połączenia obu segmentów, ponieważ ich wahania wzajemnie się równoważą” – powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

W całym 2023 r. spółka miała 272,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 756,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 549,15 mln zł w porównaniu z 4 894,28 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 475,3 mln zł wobec 973,97 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W całym roku skonsolidowana sprzedaż Grupy osiągnęła poziom 3 549,2 mln zł (4 894,3 mln zł) przy EBITDA w wysokości 475,3 mln zł (974 mln zł) i marży EBITDA na poziomie 13,4% (19,9%). Czyni to rok 2023 drugim najlepszym rokiem w historii Grupy” – wskazał prezes.

„Chociaż sprzedaż segmentu papieru w porównaniu do wyjątkowo dobrego okresu ubiegłego roku spadła do 581,2 mln zł (770 mln zł), EBITDA pozostała stabilna na poziomie 119,8 mln zł (122,3 mln zł), a marża EBITDA wzrosła do 20,6% (15,9%). Pozytywny efekt jest wynikiem naszej ciągłej koncentracji na efektywności i optymalizacji kosztów. Czwarty kwartał jest zwykle słabszy, ale w tym roku widzieliśmy pozytywne sygnały zmiany popytu na rynku papieru” – dodał.

Przychody Rottneros – segmentu celulozowego – spadły w IV kwartale do 637 mln SEK (730 mln SEK). EBITDA wyniosła -76 mln SEK (31 mln SEK) ze względu na niższe ceny celulozy, wyższe koszty zmienne i coroczny przestój konserwacyjny w Vallvik, a przez to mniejszy wolumen. W całym roku sprzedaż wyniosła 2 755 mln SEK (2 980 mln SEK), a EBITDA 252 mln SEK (691 mln SEK) dzięki wzrostowi wolumenu i efektywności kosztowej. W tym okresie cena wskaźnikowa NBSK wzrosła i osiągnęła już 1 300 USD w styczniu 2024 roku, podano także.

„Jeśli chodzi o segment opakowań – inwestycja w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie opóźnia się ze względu na dłuższy czas dostawy sprzętu. Oczekujemy, że produkcja rozpocznie się w 3. kwartale 2024 roku” – czytamy dalej.

W omawianym okresie podpisano umowę dot. finansowania inwestycji w budowę zakładu produkcji biomasy i produkcji pelletu drzewnego w Grycksbo. Farma fotowoltaiczna o mocy 17 MWh w Kostrzynie zostanie ukończony w II kwartale 2024 r., a równolegle spółka pracuje nad rozszerzeniem portfolio projektów z obszaru energii odnawialnej, aby osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Zgodnie ze strategią będzie kontynuować rozwój w segmencie energetycznym, przypomniano.

„Wkroczyliśmy w nowy rok, ale niepewność, która wpłynęła na naszą działalność w 2023 roku, jeszcze trwa. Grupa jest jednak silniejsza niż kiedykolwiek i będzie kontynuować strategiczną dywersyfikację w kierunku produkcji energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji w segmencie papierniczym i celulozowym. Ponieważ zielona transformacja przyspiesza, napędzana zarówno przez wymagania klientów, jak i nowe przepisy UE, ważniejsze niż kiedykolwiek jest posiadanie zdolności finansowej do inwestowania. Dlatego w przyszłość patrzymy ze spokojem i przekonaniem” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł wstępnie 251,2 mln zł.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews