Arctic Paper spodziewa się, że zysk EBITDA w 2025 r. będzie wyższy niż 298,6 mln zł osiągnięte w 2024 r., poinformował prezes Michał Jarczyński. Grupa powinna też przekroczyć w br. 82% wykorzystania mocy produkcyjnych, a inwestycje będą niższe niż ubiegłoroczne 424 mln zł, zapowiedział.

„Rok 2025 powinien być politycznie bardziej turbulentny niż poprzedni, ale gospodarczo bardziej przewidywalny, a my zakładamy istotny wzrost sprzedaży zarówno w segmencie celulozy, jak i papieru oraz zakładamy zwiększenie wolumenu sprzedaży całej Grupy. Myślę, że od połowy roku powinniśmy zaobserwować dobre zmiany, jeśli chodzi o to, co będziemy przedstawiać. […] Myślę, że EBITDA powinna być wyższa” – powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji, pytany czy EBITDA na poziomie z 2024 r. jest w tym roku w zasięgu Grupy.

„Rok 2025 oznacza cały czas niepewność i wyczekiwanie na to, co się wydarzy i jakie decyzje podejmie Ameryka i jakie będą tego skutki dla danego kraju czy firm. To też niepewność co do wzrostu europejskiej gospodarki, ale jako firma średniej wielkości zawsze znajdziemy swoje miejsce na rynku i jesteśmy na tyle silni, że zawirowania światowe nie wpłyną na naszą sytuację. Aktywnie szukamy nowych rynków. Co do inwestycji, to w tym roku będzie spadek z rekordowych poziomów w 2024 r. i myślę, że wrócimy do średniego poziomu z lat 2021-2023. Spodziewamy się w tym roku stabilizacji cen i większej dostępności surowców” – dodał

Omawiając działalność w segmencie opakowań prezes powiedział, że obecnie Grupa kończy rozruch fabryki opakowań w Kostrzynie i w najbliższych dniach rozpocznie pełną produkcję.

Odnosząc się transformacji energetycznej podkreślił, że Grupa konsekwentnie ją realizuje od 5 lat i idzie w kierunku przestawienia zakładów na gospodarkę niskoemisyjną, a w 2024 r. w ponad 70% wykorzystywana była zielona energia. Do czerwca 2025 r. Grupa będzie posiadała ponad 30 MW mocy zainstalowanych w farmach fotowoltaicznych.

„W okolicy końcówki maja oddamy farmę fotowoltaiczną o mocy niemal 10 MW (9,6 MW) obok fabryki w Kostrzynie. Przyglądamy się też kilku projektom potencjalnych akwizycji w obszarze farm fotowoltaicznych. Myślę, że w połowie tego roku – przed sezonem lata – będziemy mieli zainstalowanych 30 MW mocy w farmach fotowoltaicznych” – powiedział prezes.

Wcześniej spółka informowała, że chce zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych do 80-85% w 2025 roku, a inwestycje w 2024 r. wyniosły łącznie 424 mln zł, z czego 40% dotyczyło segmentu energii i opakowań.

Według wstępnych danych w 2024 r. Grupa Arctic Paper miała 161,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 272,4 mln zł zysku rok wcześniej (segment papieru: 160,2 mln zł zysku wobec 264,3 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 434,7 mln zł w porównaniu z 3 549,2 mln zł rok wcześniej (segment papieru: 2 413,6 mln zł wobec 2 460,4 mln zł rok wcześniej). Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 154,46 mln zł wobec 247,13 mln zł zysku rok wcześniej). Zysk EBITDA w 2024 r. sięgnął 298,6 mln zł wobec 475,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej (segment papieru: 243,1 mln zł zysku wobec 375,8 mln zł zysku rok wcześniej).

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews