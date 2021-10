Grupa Arctic Paper zakłada w perspektywie 2030 roku wzrost przychodów o 25 proc., wzrost EBITDA o około 70 proc. i wzrost marży EBITDA do 15 proc. Łączna wartość inwestycji planowana jest na ponad 1,5 mld zł, w tym ponad 600 mln zł trafi na rozwój nowych obszarów działalności, czyli segmentu opakowań i energii – podała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że jej rada nadzorcza zatwierdziła przedstawioną przez zarząd strategię grupy na lata 2022 – 2030.

„Nowa strategia 4P opiera się na ambicji rozwoju przy wykorzystaniu synergii pomiędzy dwoma istniejącymi filarami: papierem i celulozą oraz nowymi inwestycjami w opakowania i energię, aby osiągnąć trwale wyższą rentowność i dywersyfikację biznesową grupy” – napisano w strategii.

„Dzięki silnej pozycji producenta papieru premium i właściciela rozpoznawalnych marek papieru graficznego i celulozy, w ramach realizacji strategii czterech filarów (4P) Grupa zainwestuje w dwa nowe obszary biznesowe, w których kluczową rolę odgrywają zrównoważony rozwój i zasoby odnawialne – opakowania i energia” – dodano.

Łączna wartość inwestycji w latach 2022-2030 we wszystkich czterech filarach planowana jest na ponad 1,5 mld zł, z czego na nowe obszary działalności przeznaczone zostanie ok. 40 proc. tej kwoty. Grupa planuje osiągnąć neutralność emisyjną najpóźniej do 2035 roku.

„Arctic Paper zainwestuje w latach 2022-2030 ponad 600 mln zł w rozwój segmentu opakowań i energii, aby zdywersyfikować działalność grupy w ramach czterech filarów działalności i zapewnić Grupie 25-procentowy wzrost przychodów oraz wyższe marże” – napisano w komunikacie.

Spółka szacuje, że w 2030 roku nowe filary biznesu grupy, jakimi są opakowania i energia, będą stanowić około 25 proc. przychodów. Produkcja celulozy oraz papieru graficznego, który nadal pozostanie istotną częścią działalności będą stanowić odpowiednio 29 i 46 proc. udziału w przychodach.

Arctic Paper wprowadził na rynek swoje pierwsze papiery opakowaniowe w 2019 roku i produkcja w tym segmencie ma osiągnąć 120.000 ton w 2030 roku.

„Ponadto, planowane są dodatkowe inwestycje w nowe projekty we własnych fabrykach lub w ramach joint venture z partnerami przemysłowymi. Oprócz papieru opakowaniowego, w nowej strategii ujęte zostały papiery barierowe i opakowania na bazie włókien celulozowych” – napisano w komunikacie.

Arctic Paper oczekuje, że w 2030 roku segment opakowaniowy osiągnie roczny przychód w wysokości 800 mln zł.

Zgodnie ze strategią spółka zaangażuje się w proces zarządzania i obrotu energią dla podmiotów zewnętrznych. Celem inwestycji w zieloną energię jest osiągnięcie poziomu 250 GWh produkcji energii z odnawialnych źródeł do 2030 roku.

Źródło: PAP