Zarząd Arctic Paper zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję z zysku za 2023 r., podała spółka.

„W całym roku skonsolidowana sprzedaż grupy osiągnęła poziom 3 549,2 mln zł (4 894,3 mln zł [rok wcześniej]) przy EBITDA w wysokości 475,3 mln zł (974 mln zł) i marży EBITDA na poziomie 13,4% (19,9%). Czyni to rok 2023 drugim najlepszym rokiem w historii Grupy. Biorąc pod uwagę silną pozycję finansową Arctic Paper, bez uszczerbku dla ambitnego programu inwestycyjnego Grupy zarząd może rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała dziś, że skonsolidowany szacunkowy zysk netto za 2023 r. wyniósł wstępnie 272,4 mln zł. Jednostkowy szacunkowy zysk netto za ub.r. to 251,2 mln zł.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

