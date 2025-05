Arctic Paper – w związku z opublikowaniem wyników finansowych za I kw. br. spółki oraz spółki zależnej Rottneros AB – postanowił zmienić pierwotną rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2024 rok (z 18 lutego br) – i podjął decyzję o rekomendowaniu przeznaczenia zysku netto za rok 2024 r. w wysokości 197,29 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, podała spółka. W lutym spólka rekomendowała wypłate po 0,7 zł dywidendy na akcję.

„Podstawą decyzji o braku wypłaty dywidendy za rok 2024 są w szczególności słabsze wyniki finansowe osiągnięte w obu głównych segmentach produkcyjnych papieru i celulozy Grupy Arctic Paper w pierwszych miesiącach 2025 roku. Ponadto wpływ na taką decyzję miały utrzymujące się w Skandynawii na bardzo wysokim poziomie ceny drewna służącego do produkcji celulozy oraz gwałtowne umocnienie się kursu korony szwedzkiej do euro, a w szczególności do dolara amerykańskiego, a także brak przewidywalności sytuacji ekonomicznej spotęgowany wprowadzaniem globalnych taryf handlowych” – czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki zarząd uważa, iż w najbliższym czasie priorytetem spółki jest utrzymywanie silnego bilansu, wysokiego poziomu gotówki i skupienie się na dokończeniu już rozpoczętych inwestycji.

„Z chwilą poprawy sytuacji rynkowej oraz stabilizacji warunków handlowych spółka zamierza powrócić do stosowania obowiązującej polityki dywidendowej” – zakończono.

Arctic Paper podał wcześniej dziś, że odnotował 13,42 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 23,26 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2024 r. Arctic Paper odnotował 154,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 247,13 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 197,29 mln zł w 2024 r. wobec 251,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,43 mld zł w 2024 r.

