Ari10 liczy na przekroczenie 1 mld USD przychodów w 2026 roku, dzięki wzrostowi organicznemu i dwóm finalizowanym transakcjom M&A, poinformował CEO platformy krypto-finansowej Mateusz Kara. Spółka rozważa debiut na jednej z zagranicznych giełd z celem pozyskania finansowania na kolejne akwizycje w Europie.

„W 2024 r. spółka przetworzyła ok. 230 mln USD obrotu, w 2025 r. plan zakłada wzrost do 345 mln USD. Na 2026 r. Ari10 prognozuje 550 mln USD wygenerowanego organicznie, a po domknięciu dwóch transakcji M&A – dodatkowo ok. 63 mln USD z przejmowanej spółki B2C oraz ok. 433 mln USD z nabywanego podmiotu PSP – co ma dać łącznie ponad 1 mld USD obrotu w 2026 r.” – powiedział Kara podczas konferencji prasowej.

Platforma obsługuje aktualnie łącznie ok. 1 mln klientów, a blisko 30% bazy stanowią użytkownicy spoza Polski. Przetwarza ok. 600 tys. transakcji miesięcznie.

„Ari10 pozostaje rentowna trzeci rok z rzędu i zatrudnia ok. 100 osób. Kapitał na wskazane przejęcia ma pochodzić ze środków własnych, a planowany giełdowy debiut ma służyć wyłącznie przyspieszeniu akwizycji. Celujemy w listing w II kwartale przyszłego roku na zachodnioeuropejskim parkiecie (preferowana byłaby Wielka Brytania) z co najmniej 2-letnim lock-upem założycieli. Warunkiem wejścia na giełdę jest uzyskanie licencji MiCA. Wniosek złożyliśmy w listopadzie 2024 r. i liczymy na finalizację procesu do końca bieżącego roku” – wskazał CEO Ari10.

Produktowo Ari10 działa w modelu B2B2C jako „kantor” krypto (natychmiastowe kupno/sprzedaż po cenie rynkowej, bez orderbooka), z przychodem z prowizji/spreadu. Działalność opiera się na ekosystemie produktów online i offline: on-/off-ramp (widget do wymiany krypto-fiat w serwisach partnerów), wallet (aplikacja i www dla klientów detalicznych i instytucjonalnych), bramka płatnicza dla e-commerce oraz sieć „kryptoterminali” prowadzonych w modelu franczyzowym w całej Polsce.

Spółka jest zintegrowana przez API z największymi giełdami, często jako market maker bez opłat taker/maker, co pozwala ściągać ceny rynkowe i oferować oferty OTC (także VIP). Po uzyskaniu MiCA Ari10 rozszerzy ofertę o w pełni regulowane custody (w tym „Digital Asset Treasury” dla spółek publicznych z raportowaniem potwierdzającym salda), OTC dla klientów instytucjonalnych oraz CASP-as-a-Service (udostępnianie licencji i KYC/AML partnerom bez własnej licencji).

„Chcemy zbudować pierwszy w Europie zintegrowany ekosystem krypto-finansowy. Priorytetowym wektorem wzrostu są płatności e-commerce w stablecoinach – spółka finalizuje checkout dla merchantów z elastycznym rozliczaniem (np. marża w krypto, reszta w fiatach)” – wskazał Kara.

Ari10 informuje też, że zainteresowanie dużych marek jest wysokie, a wdrożenia są uzależnione od finalnej licencji

Pilotażowo spółka zrealizowała pierwszą transakcję Bitcoin Treasury na rynku polskim z Immersion Games (w trakcie zmiany na TrustBTC) i celuje w szerszą obsługę skarbców krypto i stablecoinów na rynku europejskim.

Ari10 SA to środkowoeuropejski dostawca usług w zakresie kryptoaktywów.

Źródło: ISBnews