Arlen odnotował 11,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 12,34 mln zł wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 10,59 mln zł wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,28 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 58,55 mln zł rok wcześniej.

„Odnotowany w I kwartale 2026 roku (w porównaniu do analogicznego okresu roku 2025) spadek przychodów w segmencie odzieży ochronnej i plecaków o 33,3 mln zł (-70,4% r/r) spowodowany był głównie realizacją w 2025 roku trzyletniej umowy na dostarczenie plecaków dla Wojska Polskiego w I kwartale 2025 roku na kwotę 22,6 mln zł. W I kwartale 2025 Grupa dodatkowo zrealizowała dostawy do krajów Unii Europejskiej na kwotę 8,0 mln zł (umowa wieloletnia z 2024 roku). W I kwartale 2026 nie było analogicznych zamówień. Ponadto w okresie porównawczym Grupa zrealizowała zamówienie na kurtki na kwotę 2,5 mln zł. Łączna wartość pozyskanych zamówień na ten asortyment już po I kwartale 2026 rok przewyższa łączną realizację w 2025 roku. Zdarzenia te spowodowały pogłębienie straty netto segmentu za pierwszy kwartał z 2,5 mln zł w 2025 do 10,7 mln zł w 2026 roku” – czytam się wprost na wyniki segmentu tkanin, będącego głównym dostawcą surowców wykorzystywanych do produkcji odzieży i plecaków. Osiągnięte przychody segmentu w kwocie 8,4 mln zł były niższe o 17,2 mln (-67,1% r/r) niż w okresie porównywalnym 2025 roku. W rezultacie segment poniósł stratę netto w wysokości 1,7 mln zł wobec zysku na poziomie 4,4 mln w I kwartale 2025 (-6 mln r/r). Na poziomie skonsolidowanym Grupa zanotowała spadek przychodów o 37,3 mln zł (-63,6% r/r), spadek zysku ze sprzedaży o 13,9 mln zł, oraz stratę netto w wysokości 12,4 mln zł wobec zysku 1,9 mln zł w I kwartale 2025, podano także.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 7,21 mln zł wobec 0,37 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Arlen specjalizuje się w produkcji odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2025 r.

