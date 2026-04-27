Arlen odnotował 53,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 48,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 70,01 mln zł wobec 70,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 77,25 mln zł wobec 76,22 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody Grupy w omawianym okresie wyniosły 474 275 tys. zł (2,8 % wzrostu r/r). Wzrost przychodów Grupy jest pochodną stabilnej sprzedaży w kraju i rosnącej sprzedaży eksportowej, w którym to obszarze zanotowano wzrost o 55% r/r, w tym na terenie Unii Europejskiej o 67% r/r oraz poza Unią Europejską o 30% r/r. W 2025 roku EBITDA Grupy ukształtowała się na poziomie 77 248 tys. zł, tj. 1,4% więcej r/r. Marża EBITDA wyniosła 16,3%” – napisał prezes Andrzej Tabaczyński w liście do akcjonariuszy.

Zapewnił jednocześnie, że Grupa dysponuje ponad 177 mln zł gotówki, co zabezpiecza jej bieżące potrzeby operacyjne.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 474,28 mln zł w 2025 r. wobec 461,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 38,54 mln zł wobec 24,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Arlen specjalizuje się w produkcji odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w czerwcu 2025 r.

Źródło: ISBnews