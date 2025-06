Arlen zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we wtorek, 24 czerwca, wynika z zaproszenia spółki na uroczystość debiutu.

W ub. tygodniu cena sprzedaży 7,74 mln akcji Arlen w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 35 zł za akcję, co oznacza, że wartość oferty wyniesie ok. 271 mln zł. Inwestorom detalicznym zostało zaoferowanych 700 tys. akcji, zaś inwestorom instytucjonalnym – 7,04 mln akcji oferowanych.

Debiut giełdowy planowany był na 24 czerwca 2025 r. Akcjonariuszem oferującym akcje oferowane do sprzedaży jest A.T. Fundacja Rodzinna, reprezentowana przez Andrzeja Tabaczyńskiego, założyciela i prezesa Arlen.

Wcześniej w czerwcu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Arlen w związku z planowaną ofertą publiczną sprzedaży nie więcej niż 7 740 000 akcji oraz zamiarem debiutu na GPW. Oferta składająca się z 6 mln akcji serii A z opcją zwiększenia puli do 7,74 mln akcji sprzedawanych przez A.T. Fundację Rodzinną rozpoczęła się 4 czerwca od startu zapisów w transzy inwestorów detalicznych po cenie maksymalnej 38 zł za sztukę oraz book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych został przeprowadzony od 4 do 12 czerwca br.

Arlen ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 22 133 000 akcji serii A oraz akcji serii B1.

Grupa Arlen to wiodący na rynku polskim oraz jeden z kilku wiodących w Europie podmiotów, z ponad 30-letnią historią, specjalizujący się w produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych, którzy posiadają własne moce wytwórcze dużej skali. Grupa dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym (4 zakłady produkcyjne w kraju) oraz własne specjalistyczne laboratorium oraz centrum R&D. Grupa Arlen integruje w swojej działalności produkcję wyrobów gotowych – odzieży ochronnej i plecaków oraz tkanin.

Źródło: ISBnews