Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) jest bliżej pozyskania akcji Hawe Telekom, po tym jak wierzyciele zatwierdzili układ, podała ARP w komunikacie.

„Wyniki głosowania nad układem restrukturyzacyjnym Hawe Telekom okazały się jednoznaczne – aż 99% wierzycieli wyraziło poparcie dla proponowanego rozwiązania, przy 87% aprobacie pod względem wartości kapitałowej. To kluczowy krok w kierunku finalizacji najdłuższego w Polsce postępowania sanacyjnego, trwającego blisko 10 lat” – czytamy w komunikacie.

Układ zakłada przejęcie przez ARP ok. 99% akcji spółki w zamian za wierzytelności ARP oraz gotówkową spłatę pozostałych wierzycieli w ciągu trzech lat od zatwierdzenia układu przez sąd, podano także.

„7 sierpnia 2025 r., zarządca złożył Sędziemu Komisarzowi sprawozdanie z głosowania. Kolejnym etapem będzie weryfikacja procedury przez sąd i ostateczne zatwierdzenie układu” – czytamy dalej.

Po zatwierdzeniu układu przez sąd, ARP stanie się nowym właścicielem spółki, co umożliwi jej stabilizację i dalszy rozwój. Priorytetem pozostaje utrzymanie ciągłości usług oraz inwestycje w kluczowe obszary działalności, takie jak: rozbudowa sieci światłowodowej, dzierżawa włókien i usług telekomunikacyjnych, transmisja danych i kolokacja, wymieniono w informacji.

„Wypracowane porozumienie to efekt współpracy ARP, Zarządcy Sądowego oraz Zarządu Hawe Telekom. Doceniamy także zaangażowanie wszystkich osób, które są fundamentem tej transformacji. Naszym celem jest zapewnienie stabilności i dynamicznego rozwoju spółki, co wzmocni jej pozycję na rynku i przyczyni się do suwerenności cyfrowej Polski” – powiedział p.o. prezesa ARP Bartłomiej Babuśka, cytowany w komunikacie.

W ocenie zarządcy, dzięki determinacji wszystkich stron udało się wypracować rozwiązanie korzystne dla ponad 700 wierzycieli.

„To historyczny moment, który przywraca perspektywy rozwojowe dla spółki i jej klientów. Obecnie trwają ostatnie formalności sądowe. ARP zapewnia, że działalność Hawe Telekom będzie prowadzona bez zakłóceń, a plany inwestycyjne będą realizowane” – podsumowano w komunikacie.

Hawe Telekom zarządza infrastrukturą telekomunikacyjną o strategicznym znaczeniu, zaliczaną do tzw. infrastruktury krytycznej. Dzięki porozumieniu spółka będzie miała możliwość realizacji kolejnych projektów rozwojowych.

Źródło: ISBnews