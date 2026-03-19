Art Games Studio zawarło list intencyjny z DL Invest Group AM (DL Invest) oraz VVDN Technologies Pvt Ltd z Indii dotyczący określenia ram długoterminowej współpracy strategicznej w zakresie rozwoju, finansowania, technologicznej integracji, komercjalizacji oraz operacyjnego zarządzania centrami danych nowej generacji w Polsce oraz na wybranych rynkach międzynarodowych, podała spółka.

„Strony zamierzają rozpocząć współpracę od realizacji projektu pilotażowego obejmującego zaprojektowanie, budowę i operacyjne uruchomienie modułowego centrum danych o początkowej mocy od 1 do 3 MW, dedykowanego m.in. dla sektora gier online oraz usług cyfrowych wymagających niskich opóźnień i wysokiej mocy obliczeniowej, z możliwością dalszej skalowalnej rozbudowy obejmującej rozwój infrastruktury do poziomu kilkudziesięciu MW w kolejnych etapach, w zależności od poziomu zakontraktowanego popytu oraz dostępności finansowania” – czytamy w komunikacie.

List intencyjny zakłada utworzenie spółki joint venture pomiędzy DL Invest oraz Art Games Studio, która będzie pełnić funkcję operatora infrastruktury centrów danych. DL Invest obejmie 51% udziałów w spółce joint venture, natomiast spółka 49% udziałów, podano także.

„DL Invest będzie odpowiedzialna w szczególności za realizację procesu inwestycyjnego oraz finansowanie infrastruktury, VVDN za dostarczenie kompleksowej technologii centrum danych oraz integrację infrastruktury, natomiast emitent będzie odpowiedzialny za komercjalizację, pozyskiwanie klientów oraz zapewnienie przychodów z działalności centrum danych. Model współpracy zakłada m.in. długoterminowy najem infrastruktury centrum danych oraz osiągnięcie docelowej rentowności projektu na poziomie co najmniej 25% zwrotu na kapitale własnym (ROE). Emitent planuje również wykorzystanie rozwijanych przez siebie rozwiązań w obszarze cloud gamingu, sztucznej inteligencji, Web 3.0 oraz infrastruktury cyfrowej jako potencjalnego źródła popytu na usługi centrum danych” – czytamy dalej.

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizuje się w produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne, Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2019 r.

