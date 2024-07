Artifex Mundi odnotował w I poł. br. 52,15 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 47% r/r, podała spółka. Kluczowy produkt Artifex Mundi – „Unsolved” – w I półroczu zwiększył sprzedaż o 63% r/r do 47,38 mln zł. W tym czasie koszty akwizycji graczy wzrosły o 40% r/r do 25,65 mln zł.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

Źródło: ISBnews