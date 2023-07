Przychody Artifex Mundi wzrosły o 102% r/r do rekordowych 19,6 mln zł w II kw. br., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W samym czerwcu producent i wydawca gier osiągnął rekordowe 6,8 mln zł przychodów, o 130% więcej niż rok wcześniej i o 5% więcej niż w maju.

Przychody segmentu free-to-play wzrosły w czerwcu o 222% r/r do 6,1 mln zł, a w całym II kwartale wyniosły 17,2 mln zł (5,8 mln zł rok wcześniej). Za gros przychodów segmentu oraz całej spółki odpowiadała w minionym miesiącu aplikacja Unsolved, umożliwiająca graczom dostęp w formule free-to-play do części z najlepszych gier HOPA z portfela Artifex Mundi. Przychody z jej komercjalizacji wzrosły w czerwcu o 253% r/r, do 6 mln zł i były wyższe od przychodów majowych o 8%. W II kwartale br. Unsolved wygenerowało 16,8 mln zł przychodów wobec 5 mln zł w II kwartale 2022 r., podano w komunikacie.

Prezes Przemysław Błaszczyk zwrócił uwagę na rekordowy poziom wydatków na akwizycję graczy, zanotowany w czerwcu br., osiągnięty mimo sezonowo niesprzyjającym warunkom na rynku. Wyniosły one w minionym miesiącu 4 mln zł, wobec niespełna 3,2 mln zł miesiąc wcześniej oraz 0,9 mln zł w czerwcu 2022 r.

„Wypracowane narzędzia analityczne pozwalają nam precyzyjnie modelować i kontrolować rentowność pozyskiwanych do Unsolved kolejnych grup graczy. Zgodnie z niezmienną od kwartałów strategią oczekujemy określonego, zwrotu z zainwestowanego kapitału. Dynamiczny wzrost skali nakładów na marketing Unsolved był możliwy dzięki istotnej poprawie monetyzacji Unsolved w II kwartale. Znaczący wzrost bazy użytkowników Unsolved notowany od początku roku w połączeniu z już zrealizowanymi zmianami w grze oraz planowaną dalszą jej rozbudową, zdecydowanie dobrze rokuje wynikom Artifex Mundi w kolejnych kwartałach” – powiedział Błaszczyk, cytowany w komunikacie.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

Źródło: ISBnews