Artifex Mundi odnotowało 24,92 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 12,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„2023 rok był najlepszym okresem w historii naszej firmy, również w wymiarze finansowym. W minionym roku podwoiliśmy, z nawiązką, przychody i zysk netto firmy, do odpowiednio 82,5 i 24,9 mln zł. Co ważne, pracując pełną parą nad dwoma dużymi projektami gier, z ponad 100 osobami zaangażowanymi w rozwój Artifex Mundi, generujemy istotne dodatnie przepływy finansowe. Wartość aktywów finansowych firmy (środków pieniężnych oraz obligacji) wzrosła w minionym rok o ponad 7 mln zł, do ponad 31 mln zł na koniec grudnia” – napisał prezes Przemysław Błaszczyk w liście dołączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 23,98 mln zł wobec 9,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 28,81 mln zł wobec 14,91 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś znormalizowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 29,3 mln zł wobec 16,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,49 mln zł w 2023 r. wobec 38,55 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży gier wyniosły 67,04 mln zł wobec 33,18 mln zł rok wcześniej, zaś ze sprzedaży reklam – odpowiednio: 15,45 mln zł wobec 5,36 mln zł.

„2023 rok był dla 'Unsolved’, flagowej produkcji Artifex Mundi, okresem świadomego zbierania nisko wiszących biznesowych owoców. Na dynamiczny wzrost dochodowości 'Unsolved’ złożył się szereg udanych zmian w aplikacji, począwszy od optymalizacji jej ekonomii, przez modyfikacje systemu rekomendacji kolejności przygód czy wdrożenie szeregu nowych mechanik dla graczy, po istotne wzbogacenie dostępnego dla graczy contentu. Na przestrzeni 2023 r. udostępniliśmy graczom 12 nowych przygód, zwiększając ich ogólną liczbę do 43 na koniec roku. W efekcie cykl życia gracza w Unsolved możemy już liczyć nie w miesiącach, a latach” – napisał prezes.

Wartość LTV statystycznego gracza Unsolved wzrosła w analizowanym okresie o ponad 80%, co z kolei stworzyło przestrzeń dla zwielokrotnienia inwestycji marketingowych. Potrojenie wydatków na akwizycje graczy na przestrzeni 2023 r. przełożyło się na ponad 3,5-krotny wzrost przychodów z Unsolved. Pierwsza marża gry wzrosła ze średnich 0,8 mln zł miesięcznie do ponad 4 mln zł w ostatnich miesiącach 2023 r., dodał.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

Źródło: ISBnews