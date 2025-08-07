Asbis chce kontynuować wypłatę „wysokich” dywidend w kolejnych latach, poinformował wiceprezes Costas Tziamalis.

„Chcę zapewnić naszą społeczność i inwestorów, że zamierzamy kontynuować wypłatę wysokich dywidend w kolejnych latach” – powiedział Tziamalis.

Łączna dywidenda za ubiegły rok wyniosła 0,5 USD na akcję, co daje łącznie 27,8 mln USD. Jest to wyrównanie rekordowej dywidendy z poprzedniego roku. Dotychczas, począwszy od 2017 r., Asbis wypłacił łącznie 120 mln USD dywidend.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3 mld USD w 2024 r.

