Asbis odnotował 36,52 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 7,38 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 54,52 mln USD wobec 16,37 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 58,18 mln USD wobec 18,44 mln USD zysku rok wcześniej.

„Grupa zakończyła pierwszy kwartał 2026 roku w fenomenalnym stylu, osiągając zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 36 321 USD w porównaniu z 7 315 USD w pierwszym kwartale 2025 roku, co stanowi prawie pięciokrotny wzrost rok do roku. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników Grupy. Takie wyniki to ogromne osiągnięcie, świadczące o niesamowitej zdolności naszej spółki do sprostania, a nawet pokonania najtrudniejszych wyzwań sprzedażowych. Był to nie tylko najlepszy pierwszy kwartał, ale także najlepszy kwartał w historii Asbisu” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 268,51 mln USD w I kw. 2026 r. wobec 736,36 mln USD rok wcześniej.

Asbis znacząco zwiększył sprzedaż serwerów i bloków serwerów, kategorii o wysokim wzroście, z uwagi na dynamiczny rozwój infrastruktury AI i centra danych na wszystkich rynkach. Serwery i bloki serwerów stanowią obecnie największą kategorię produktów przed smartfonami, osiągając wartość 407,9 mln USD w I kwartale 2026 roku (+233% r/r). Globalny rynek serwerów utrzymał swoją odporność pomimo zawirowań w globalnej gospodarce. Wiodące firmy kontynuują znaczne inwestycje w infrastrukturę AI.

Wzrost sprzedaży netto w ujęciu kwartalnym odzwierciedlał silny wzrost w niemal wszystkich sprawozdawczych segmentach geograficznych spółki. Regiony Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie miały największy udział w przychodach Grupy.

Najważniejsze kraje o najwyższym wzroście sprzedaży w I kw. 2026 r. to:

Tajwan – wzrost o 1992%

Holandia – wzrost o 385%

Ukraina – wzrost o 168%

Azerbejdżan – wzrost o 120%

Kazachstan – wzrost o 86%, wymieniono.

„Zakończyliśmy najlepszy kwartał w historii. To dla nas ogromne osiągnięcie, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Po raz kolejny udowodniliśmy naszą siłę i zdolność do adaptacji do nowych warunków rynkowych oraz wykorzystywania wszelkich pojawiających się możliwości. Z ufnością i optymizmem patrzymy w nadchodzące miesiące 2026 roku. Wierzymy, że szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę chmurową i AI pozostaną motorem napędowym wzrostu w 2026 roku i w kolejnych latach. Dostrzegamy atrakcyjne możliwości rozwoju na nowych rynkach w Afryce, takich jak Algieria, Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, a także na rynku Arabii Saudyjskiej. Planujemy dalsze inwestycje w rozwój Breezy – działalności w zakresie trade-in, która już teraz rozwija się bardzo dobrze, a także w rozwój naszych marek własnych. Chcemy kontynuować naszą politykę wysokich dywidend, zawsze w połączeniu z odpowiednią ilością gotówki, aby wspierać nasz rozwój” – zakończono w raporcie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,86 mld USD w 2025 r.

Źródło: ISBnews