Asbis Enterprises zawarł umowę nabycia 20% udziałów w firmie biotechnologicznej Embio Diagnostics Ltd za łączną kwotę 1 mln euro, podała spółka. Urządzenia diagnostyczne Embio Diagnostics są przeznaczone zarówno do użycia profesjonalnego (B2B), jak i indywidualnego (B2C).

Embio Diagnostics od podstaw stworzyła unikalne, przenośne, ultraszybkie i ultraczułe urządzenie B.EL.D. (Bio Electric Diagnostics), które jest jednym z niewielu opartych na bioczujnikach wielozadaniowych analizatorów chemicznych. B.EL.D w ciągu kilku minut może dokładnie wykryć bakterie i inne szkodliwe chemikalia w takich kategoriach żywności, jak nabiał i warzywa liściaste, podano.

„Tak jak zapowiadaliśmy, jesteśmy otwarci na ciekawe inwestycje, które wpisują się w nasze innowacyjne DNA. Embio Diagnostics działa na perspektywicznym rynku bezpieczeństwa żywności, badań środowiskowych oraz szybkiego wykrywania bakterii i wirusów, w tym SARS-COV-2. Zarząd firmy ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie biotechnologii i jest zdeterminowany do dalszego rozwoju firmy. Inwestujemy w rozwój bardzo innowacyjnych technologii, które wpisują się w obecne globalne potrzeby – szybkiej i skutecznej diagnostyki SARS-COV-2 oraz bezpieczeństwa żywności i badań środowiskowych. Jestem przekonany, że dzięki wprowadzeniu tych innowacyjnych urządzeń do naszych kanałów dystrybucji Embio Diagnostics osiągnie globalny sukces, którego również my, jako udziałowcy spółki, będziemy beneficjentami” – powiedział prezes Asbis Enterprises Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Embio Diagnostics stworzył też dwa urządzenia przeznaczone do wykrywania i diagnostyki SARS-CoV-2:

CovBELD do wykrywania SARS-CoV-2 u ludzi poprzez analizę wymazów z próbek z górnych dróg oddechowych, które działają z wysoką dokładnością (96%), czułością (93%) i swoistością (98%).

AIRBELD do badania jakości powietrza oraz wykrywania zanieczyszczeń powietrza oraz wirusa SARS-CoV-2 w otoczeniu, m.in. w biurach, restauracjach, na lotniskach, w sklepach i szkołach.

Wstępne testy sprzętu i oprogramowania B.EL.D do wykrywania i diagnozowania antygenu białka kolczastego SARS-CoV-2 S1 pokazały, że działają one z dużą dokładnością i dużą szybkością, wskazano również.

„Opracowujemy unikalne rozwiązania oparte na biotechnologii, które mogą znacząco poprawić nasze codzienne życie, a na pewno podnieść jego jakość. Cieszymy się, że inwestor strategiczny i innowator, jakim jest Asbis, wspiera nas swoimi wielopoziomowymi zasobami. Innowacja i potrzeba dostarczania innowacyjnych produktów, technologii, które poprawiają nasze codzienne życie, to misja, która łączy Asbis i Embio Diagnostics. Nasza wizja dostarczania klientom najlepszych w branży rozwiązań do monitorowania uczyniła nas partnerami. Ponadto dzięki rozległej geograficznej obecności Asbis oraz rozbudowanym strukturom sprzedaży w 56 krajach na całym świecie komercjalizacja naszych urządzeń będzie znacznie szybsza. Mamy ambitne plany rozwojowe, dlatego jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie obu stronom wymierne korzyści” – dodał CEO Embio Diagnostics Constantinos Loizou.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

