Asbis oczekuje dalszego rozwoju skali działalności w bieżącym roku, szczególnie dzięki popytowi na komponenty do centrów danych i AI, poinformował prezes Serhei Kostevitch. Spodziewa się dwucyfrowej dynamiki w obszarze sprzedaży sprzętu Apple, a także marki Breezy. Spółka wejdzie m.in. do Ghany i na Wybrzeże Kości Słoniowej. Ponadto kontynuuje rollout sieci detalicznej, która osiągnęła globalny zasięg.

„W 2026 przewidujemy dalszy rozwój naszej działalności, a w przypadku Apple i Breezy spodziewamy się wzrostu dwucyfrowego. Jednak za największy obszar przyszłego wzrostu uważamy dalszy rozwój komponentów do budowy centrów danych. Analitycy mówią, że ten wzrost utrzyma się przez najbliższych pięć lat. Jeśli to okaże się prawdą, można się spodziewać, że deficyt komponentów do budowy centrów obliczeniowych i sztucznej inteligencji utrzyma się do roku 2030. Widzimy również, że koszt budowy centrów danych wzrósł znacznie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zatem rynek jest dynamiczny; my to monitorujemy” – powiedział Kostevitch podczas konferencji prasowej.

W styczniu sprzedaż grupy wzrosła o ok. 80% r/r. Prezes oczekuje kontynuacji wzrostów sprzedaży, ale „nie będzie to ten sam poziom” co w styczniu. Ocenił, że rynek jest niezwykle dynamiczny i dlatego jest za wcześnie na jakiekolwiek prognozy.

„Głównym zadaniem jest podtrzymywanie tego wzrostu – przez odpowiednie zarządzanie ryzykami i szansami. Musimy się rozwijać, zwiększać nasze linie kredytowe, koncentrować na zarządzaniu ryzykiem kursowym, kredytowym, logistycznym. Głęboko wierzę, że doskonale umiemy to robić, mamy znakomity zespół, który po prostu się na tym zna” – dodał prezes.

Wiceprezes Costas Tziamalis dodał, że grupie zależy, żeby „utrzymać marże brutto, co w połączeniu z bardziej efektywnym zarządzaniem kosztami pozwoli na generowanie wysokiej wartości dla akcjonariuszy”.

Prezes Asbis przewiduje rozszerzenie działalności o nowe rynki w tym roku.

„Jeśli chodzi o zasięg geograficzny, widzimy możliwości przyszłego rozwoju w Arabii Saudyjskiej. Jeśli chodzi o Afrykę Północno-Zachodnią, po przeprowadzeniu stosownych badań i zawarciu umów, przewidujemy w następnym kwartale otwarcie lokalnych centrów w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej” – wskazał Kostevitch.

Jednocześnie Asbis rozwija detaliczne ramię grupy, które w ub,r. rozrosło się do 58 sklepów – od USA, przez Afrykę po Europę i Azję, a także ośmiu sklepów internetowych.

„Staramy się pozycjonować w sprzedaży detalicznej produktów premium i luksusowych dedykowanych poszczególnym markom. Mamy 8 sklepów Bang & Olufsen i w tym roku zakładamy 4 kolejne otwarcia, w tym 3 w Kalifornii. Sieć resellerska Apple sięgnęła 32 placówki i zwiększy się o 9 kolejnych w tym roku. Mamy 13 sklepów SMSN w Polsce. Mocno będziemy rozwijać koncept Robocafe z 5 punktów do niemal 30 w tym roku, szczególnie w Dubaju” – wymienił prezes.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,86 mld USD w 2025 r.

Źródło: ISBnews