Rada dyrektorów Asbisc Enterprises podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, podała spółka. Oznacza to wypłatę kolejnych 4 162 500 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2019 rok.

„19 grudnia 2019 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy z zysku netto za 2019 r. w wysokości 0,06 USD na akcję, co dało kwotę 3 330 000 USD. W przypadku akceptacji dzisiejszej rekomendacji rady dyrektorów Asbisc Enterprises przez ZWZA, całościowa dywidenda z zysku za 2019 r. może wynieść 0,135 USD na akcję, co oznaczało będzie całkowitą wypłatę w wysokości 7 492 500 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2019 r.” – czytamy w komunikacie.

W 2019 roku Asbis wypracował przychody na poziomie ponad 1,9 mld USD oraz zysk netto w wysokości 15,2 mln USD.

„Asbis praktycznie każdego roku dzielił się zyskiem z akcjonariuszami. Uważamy, że jest to docenienie ich zaangażowania w spółkę. Rok 2019 był bardzo zyskowny dla Asbis, dlatego zarekomendowaliśmy wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, co łącznie z wypłaconą w grudniu ubiegłego roku zaliczką na poczet dywidendy wyniesie 0,135 USD na akcję. W przypadku zatwierdzenia tej rekomendacji, będzie to najwyższa dywidenda wypłacona przez Asbis do tej pory” – powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Aabisc Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.

„Obecny rok zaczął się dla nas bardzo dobrze. Naszym atutem jest duża elastyczność w podejmowaniu szybkich działań, co niejednokrotnie sprawdzaliśmy trudnych sytuacjach. Ważne jest dla nas to, że działamy w bardzo perspektywicznym sektorze, ponieważ żyjemy obecnie w erze informacji, w której zapotrzebowanie na sprzęt i oprogramowanie jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Codziennie bardzo wnikliwie obserwujemy jednak sytuację na światowych rynkach i będziemy komunikować się z rynkiem i naszymi akcjonariuszami, gdy tylko zauważymy jakiekolwiek zmiany” – dodał Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

Źródło: ISBnews