Asseco Business Solutions (Asseco BS) ma backlog na bieżący rok o wartości 237,9 mln zł, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon.

„Backlog Asseco BS na 2021 rok po I półroczu tego roku wynosi 84,3% sprzedaży za 2020 rok, czyli 237,9 mln zł” – powiedział Lizon podczas spotkania z dziennikarzami.

Backlog spółki w tym samym okresie ubiegłego roku na 2020 r. wynosił 75,8% sprzedaży na 2019 rok, czyli 282,1 mln zł.

Według dyrektora, spółka dokonała pewnych zmian w modelu dotyczącym backlogu, aby pokazywał najpewniejszą sprzedaż.

Zdaniem Lizona z perspektywy rocznej „nic się złego nie dzieje na rynku”, ale dla spółki to IV kwartał będzie decydujący pod względem wyników za cały 2021 r.

„Ten ostatni kwartał stanowi dużą część przychodów za cały rok dla spółki. Jeżeli coś się wydarzy z kolejną falą pandemii, to mniejsi nasi klienci, co się aktualizują – to tam się może coś wydarzyć, natomiast więksi są bardziej odporniejsi na tego typu zdarzenia” – dodał Lizon.

Spółka nie wyklucza przejęć, ale nie prowadzi obecnie zaawansowanych analiz.

„W tej chwili nie prowadzimy jakiś zaawansowanych rozmów dotyczących przejęć, jakby były, to byśmy podali poprzez komunikat giełdowy” – dodał Lizon.

Lizon zwrócił także uwagę, że spółka posiada bardzo dobrą sytuację finansową. „Nasz maksymalny limit zadłużenia w linii kredytowej to 70 mln zł, a wykorzystaliśmy do tej pory zaledwie niecałe 1 mln zł” – dodał Lizon.

Według niego, spółka posiada także ponad 2,4 mln zł środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych i lokat krótkoterminowych powyżej 3 miesięcy.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 282 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews