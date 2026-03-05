Asseco Business Solutions odnotowało 132,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 115,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 144,6 mln zł wobec 124,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 185,3 mln zł wobec 164,24 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 476,77 mln zł w 2025 r. wobec 428,81 mln zł rok wcześniej.

„W 2025 roku przychody operacyjne wyniosły 476 774 tys. zł wobec 428 812 tys. zł w tym samym okresie poprzedniego roku. Oznacza to wzrost 11,2%. Wzrost przychodów wynika z poprawy wielkości sprzedaży produktów z Grupy Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wzrost sprzedaży nie pozostał bez wpływu na poziom kosztów operacyjnych. Podstawowe koszty działalności operacyjnej (bez wartości odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych – COGS) były o 9,8% wyższe niż w 2024 roku. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych (71,5%) mają koszty świadczeń na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia), w porównaniu do 2024 roku koszty te wzrosły o 12,2%. Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią usługi obce, które wzrosły o 10,7% oraz amortyzacji, która wzrosła o 1,5%, podano również.

Zysk netto jednostki dominującej wypracowany w 2025 roku zamknął się kwotą 132 878 tys. zł wobec 115 026 tys. zł w 2024 roku. Oznacza to wzrost o 15,5%, podkreślono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 133,69 mln zł wobec 115,03 mln zł zysku rok wcześniej.

W ramach grupy kapitałowej Asseco Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 477 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews