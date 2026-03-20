W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na akcje Asseco Business Solutions złożono 15 ofert na łączną liczbę 1 609 990 akcji, podała spółka. Asseco BS skupi 308,88 tys. akcji własnych za łącznie 23,78 mln zł.



„Mając na uwadze złożone przez akcjonariuszy oferty zarząd informuje, że:

1) cena ostateczna (tj. cena jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, po której nabywane będą akcje w ramach skupu akcji własnych prowadzonego zgodnie z uchwałą inicjującą oraz zaproszeniem do składania ofert) została ustalona na kwotę 77 zł za jedną akcję (cena ostateczna);

2) ostateczna liczba akcji podlegających nabyciu w ramach skupu, ustalona na zasadach określonych w zaproszeniu do składania ofert, ustalona została na 308 881 akcji; akcje nabywane reprezentują ok. 0,92% kapitału zakładowego spółki;

3) łączna kwota, za którą zostaną nabyte akcje nabywane w ramach skupu – wyniesie 23 783 837,00 zł” – czytamy w komunikacie.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji planowane jest na 23 marca 2026 r. Transakcja zostanie zawarta poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.



Po rozliczeniu transakcji spółka posiadać będzie łącznie 725 584 akcji własnych, stanowiących 2,1712% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów.

W ramach grupy kapitałowej Asseco Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 477 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews