Zarząd Asseco Business Solutions zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 3,75 zł na akcję biorącą udział w dywidendzie, podała spółka. Ogólna kwota zysku netto za rok obrotowy 2025 przeznaczona na dywidendę wynosi 125,32 mln zł, przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o iloczyn kwoty dywidendy na akcję oraz liczby akcji własnych spółki, które będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy. Pozostałą część zysku netto za 2025 r., w kwocie 8,37 mln zł, powiększoną o iloczyn kwoty dywidendy na akcję oraz liczby akcji własnych spółki, które będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy, rada nadzorcza, zgodnie z rekomendacją zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

W ramach grupy kapitałowej Asseco Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 429 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews