Zarząd Asseco Business Solutions zaprosił do składania ofert sprzedaży do 400 tys. akcji własnych w cenie od 70 do 80 zł za akcję, podała spółka. Maksymalna łączna kwota nabywanych akcji wynosi 32 mln zł.

„Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży: 10 marca 2026 r.

Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży: 18 marca 2026 r.

Ustalenie ceny ostatecznej, ostatecznej liczby akcji nabywanych, akceptacja ofert sprzedaży oraz ewentualna redukcja liczby akcji: 19 marca 2026 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia akcji: 23 marca 2026 r.” – czytamy w komunikacie.



Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji jest Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

W ramach grupy kapitałowej Asseco Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 477 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews