Asseco Data Systems (Asseco DS) kupiło większościowe udziały (65,24%) krakowskiej spółki Pirios, podało Asseco DS. To producent i integrator systemów klasy „omnichannel”, które wspierają procesy oraz automatyzację obsługi klienta.

Pirios jest liderem polskiego rynku rozwiązań przeznaczonych do automatyzacji obsługi klienta przy użyciu voicebotów i chatbotów. Wspiera firmy i instytucje w skutecznej komunikacji z klientem masowym. Z jego rozwiązań, tzw. wirtualnych agentów, realizujących dziesiątki tysięcy różnych procesów biznesowych korzystają obecnie największe polskie firmy z branży energetycznej, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, a także administracja publiczna, podano.

„Od lat w Asseco Data Systems rozwijamy kompetencje w zakresie systemów służących do obsługi klientów, dlatego bardzo się cieszymy, że dołączają do nas specjaliści o tak dużym doświadczeniu i wiedzy. Dzięki tej transakcji chcemy poszerzyć zakres oferowanych usług i jako lider cyfryzacji wzmocnić naszą pozycję we wszystkich sektorach w Polsce, a także na rynkach afrykańskich. Jestem pewien, że wspólnie z Pirios będziemy mogli dostarczać jeszcze bardziej innowacyjne i kompleksowe rozwiązania oraz świadczyć usługi, zarówno u obecnych, jak i nowych klientów” – powiedział prezes Asseco DS Andrzej Dopierała, cytowany w komunikacie.

Produkty oferowane przez Pirios to specjalistyczne rozwiązania w tym: systemy „front office” klasy Contact Center wraz z wysokowydajną platformą telekomunikacyjną, które są w stanie obsługiwać jednocześnie kilka tysięcy połączeń telefonicznych jednocześnie. To również systemy w obszarze „back office”, tzw. dzienniki zgłoszeń, systemy klasy workflow, a także rozwiązania klasy „field service management”, jak również systemy dyspozytorskie, skutecznie wspierające i monitorujące zadania realizowane przez pracowników mobilnych.

„Cieszymy się, że lider polskiego rynku IT i jednocześnie międzynarodowy gracz, jakim jest Asseco, zdecydował się zaangażować kapitałowo w naszą spółkę. To dla nas potwierdzenie, że obrana przez nas przed laty strategia rozwoju przynosi wymierne rezultaty. Chcemy wykorzystywać synergię i potencjał jaki oferuje Asseco do dalszego dynamicznego rozwoju – również na międzynarodowych rynkach” – dodał prezes Piriosa Paweł Olech.

Jedną ze stron sprzedających był również Rubicon Partners Ventures – fundusz VC. W ramach transakcji zbył swoje udziały na rzecz Asseco i w ten sposób wyszedł z inwestycji, zakończono.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

Źródło: ISBnews