Asseco Poland buduje europejski cloud, poinformował prezes Adam Góral. Po integracji infrastruktury przetwarzania danych w Polsce, Słowacji i Czechach planuje rozszerzenie tego procesu na Bałkany.

„Jeżeli chodzi o cloud, Asseco przyjęło taktykę nie oddawać rynku za darmo, czyli my budujemy swój cloud. Ten cloud będzie europejski. To, co zaczęliśmy w Polsce, czyli zintegrowaliśmy nasze centra przetwarzania, zrobiliśmy już na Słowacji i w Czechach, zrobimy na Bałkanach. Asseco będzie miało europejski cloud” – powiedział Góral podczas gali 30-lecia Polskiej Izby Informatyki Telekomunikacji (PIIT).

Zaznaczył, że ten cloud z punktu widzenia pieniędzy, które Asseco wyda na inwestycje, jest nieporównywalny z Google, Microsoft, AWS.

„Ale ten cloud będzie miał wartość rynkową” – podkreślił prezes Asseco Poland.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 17,37 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews