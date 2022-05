Asseco Poland odnotowało 107,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 102,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 390,3 mln zł wobec 322,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 603,5 mln zł wobec 497,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 075,5 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 3 339,1 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2022 roku Asseco osiągnęło 4,1 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 22% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do pierwszych 3 miesięcy ubiegłego roku, o 21% i wyniosła 3,2 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 390 mln zł, co oznacza wzrost o 21%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 108 mln zł, czyli zwiększył się o 6%. Grupa kontynuowała swój rozwój we wszystkich segmentach i sektorach działalności” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Grupa zwiększyła sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych. Było to możliwe za sprawą konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji biznesu, a także intensywnej cyfryzacji w gospodarce. W I kwartale 2022 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy. Przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 27%, a zysk operacyjny 227 mln zł, czyli o 36% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. W segmencie Asseco International sprzedaż wzrosła o 15% i wyniosła 940 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego i wyniósł 96 mln zł. Segment Asseco Poland odnotował sprzedaż w wysokości 408 mln zł, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 15% wyższy i wyniósł 68 mln zł” – czytamy dalej.

Przychody Asseco w I kwartale 2022 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 44%, bankowość i finanse – 33% oraz instytucje publiczne – 23%.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie uzyskaliśmy w I kwartale tego roku. Zanotowaliśmy wzrosty na wszystkich głównych poziomach rachunku wyników. Nasza sektorowa, produktowa i geograficzna dywersyfikacja biznesu zapewnia nam stabilny rozwój. Realizowaliśmy długoterminowe kontrakty utrzymaniowe i rozwojowe. […] Lata 2020-2021 były dla nas wyjątkowe pod względem rentowności, m.in. z uwagi na projekty o fundamentalnym znaczeniu dla państwa, prowadzone przez nas w sektorze administracji publicznej, w bardzo wymagającym reżimie czasowym. Tym bardziej zbliżony rok do roku poziom marży operacyjnej, która w trakcie 3 miesięcy 2022 roku wyniosła 9,6%, należy uznać za satysfakcjonujący. Nie ustajemy w realizacji naszej strategii M&A. W ciągu 3 pierwszych miesięcy tego roku do Grupy Asseco dołączyły 3 nowe spółki” – skomentowała wiceprezes Karolina Rzońca-Bajorek, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 150,5 mln zł wobec 155,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 498 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews