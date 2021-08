Asseco Poland odnotowało 139,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 95,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 349 mln zł wobec 303,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 451,9 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 2 850,3 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 241,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 176,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 791 mln zł w porównaniu z 5 770,7 mln zł rok wcześniej.

„Zysk operacyjny grupy w I półroczu 2021 roku wyniósł 672 mln zł wobec 553,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku i był wyższy o 21,4%. EBIT Segmentu Asseco Poland wyniósł 137,3 mln zł wobec 94,8 mln zł w I półroczu 2021 roku, co oznacza wzrost o 44,8%. Segment Asseco International zanotował wzrost zysku operacyjnego o 15,1% do poziomu 198,7 mln zł. Istotny wzrost na poziomie EBIT obserwowany w segmencie Formula Systems (o 18% do 339 mln zł) jest efektem rozwoju organicznego oraz przeprowadzonych w ostatnim czasie akwizycji” – czytamy w raporcie.

Wynik EBITDA grupy wyniósł 1 033,5 mln zł w I poł. br. wobec 896,6 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2021 roku skonsolidowana marża zysku EBITDA wynosiła 15,2% (spadek o 0,3 pkt proc.), a marża zysku operacyjnego 9,9% (wzrost o 0,3 pkt proc.). Marża zysku netto wyniosła 7,4% wobec 6,7% przed rokiem.

„Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco I półroczu 2021 roku wyniosły 6 791 mln zł wobec 5 770,7 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku, co oznacza 17,7% wzrost. W raportowanym okresie Grupa poprawiła również wynik operacyjny, który był o 21,4% wyższy w ujęciu rok do roku i osiągnął poziom 672 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 241,8 mln zł, czyli o 36,8% wyższym niż w tym samym okresie przed rokiem. Istotna dysproporcja pomiędzy wynikiem operacyjnym EBIT a zyskiem netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wynika przede wszystkim ze znaczących udziałów akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach zależnych, przede wszystkim w Grupie Formula Systems” – czytamy w raporcie.

W I półroczu 2021 roku przychody w kluczowym dla grupy segmencie oprogramowania i usług własnych wyniosły 5 332 mln zł wobec 4 653,9 mln zł w tym samym okresie 2020 roku i stanowiły 78% przychodów. Sprzedaż oprogramowania i usług firm trzecich ukształtowała się na poziomie 586,6 mln zł i odpowiadała za 9% skonsolidowanych przychodów, a sprzedaż sprzętu i infrastruktury wyniosła 872,4 mln PLN i stanowiła 13% przychodów Grupy, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 249,3 mln zł wobec 177,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 12,19 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews