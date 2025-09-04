Asseco Poland odnotowało 145,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 110,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 458,2 mln zł wobec 404,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 460,6 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 4 147,2 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 282,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 235,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 037,5 mln zł w porównaniu z 8 396,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 359,5 mln zł wobec 1 229,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Zysk EBITDA non-IFRS sięgnął 1 416,8 mln zł wobec 1 266,1 mln zł zysku rok wcześniej.

„W I półroczu 2025 roku Grupa Asseco wypracowała 9 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego ponad 7,1 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny był o 13% wyższy niż w porównywalnym okresie 2024 roku i wyniósł 928 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 20%, wyniósł 282 mln zł. Grupa zwiększyła skalę międzynarodowej działalności i systematycznie budowała backlog na kolejne miesiące” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W raportowanym okresie Grupa rozwijała działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 13% i wyniosły 1,1 mld zł. W tym obszarze realizowano liczne projekty transformacji cyfrowej dla sektorów: administracji publicznej, energetycznego, opieki zdrowotnej czy finansów, podano także.

„Wyniki Grupy są silnie zdywersyfikowane – 88% sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Formula Systems i Asseco International. Sprzedaż Asseco International ukształtowała się na poziomie 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 11% w stosunku do I półrocza 2024 roku. W tym segmencie odnotowano dynamiczny wzrost przychodów z rozwiązań płatniczych w Grupie Asseco South Eastern Europe. Asseco rozwijało też obszar ERP, koncentrując się na AI i automatyzacji. Sprzedaż wzrosła również w Grupie Asseco Central Europe, która realizowała szereg projektów dla sektora publicznego oraz finansowego. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi organicznemu, wspartemu akwizycjami, segment Formula Systems zanotował 5,8 mld zł przychodów, czyli o 6% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem” – czytamy dalej.

„To było bardzo dobre półrocze dla Asseco. Nasza geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu oraz silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam się stale rozwijać. Nasze przychody urosły w tym czasie o 8%, a zysk operacyjny o 13%, czyli wyższa była również nasza rentowność operacyjna. Ponadto systematycznie budujemy backlog, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na II półrocze 2025 roku we wszystkich segmentach naszej działalności. Cały czas zwiększamy skalę biznesu i jesteśmy aktywni w obszarze M&A. W I półroczu 2025 roku do Grupy dołączyło 13 spółek, działających w Europie, Kanadzie, Indiach czy na Bliskim Wschodzie” – podsumowała wiceprezes i CFO Karolina Rzońca-Bajorek, cytowana w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 317,6 mln zł wobec 260,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews