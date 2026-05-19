Asseco Poland miało 228 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 136 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Pozostałe wyniki były następujące:

– przychody ze sprzedaży: 4 399 mln zł (w porównaniu do 4 044 mln zł w I kwartale 2025 roku);

– EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację): 695 mln zł (w porównaniu do 570 mln zł w I kwartale 2025 roku);

– zysk operacyjny: 513 mln zł (w porównaniu do 386 mln zł w I kwartale 2025 roku), czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przekazane 27 maja.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2025 r. miała 16,8 mld zł skonsolidowanych przychodów operacyjnych.

Źródło: ISBnews