Asseco Poland dokonało wstępnego oszacowania wpływu transakcji sprzedaży akcji spółki Sapiens na zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na ok. 499 mln zł, podała spółka. Wynik związany z powyższą transakcją, wraz z wynikiem operacyjnym Grupy Sapiens, zostanie zaprezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2025 r. w pozycji działalności zaniechanej, podano również.

W grudniu Asseco Poland sfinalizowało umowę sprzedaży większości posiadanych akcji spółki Sapiens International Corporation przez Formula Systems na rzecz funduszu Advent.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szósty największy dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

