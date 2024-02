Asseco South Eastern Europe odnotowało 200,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 187,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 226,01 mln zł wobec 215,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 314,45 mln zł wobec 308,82 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 1 642,53 mln zł w 2023 r. wobec 1 565,49 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE za 2023 rok wyrażone w PLN wyniosły 1 642,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 77,0 mln zł (5%) w stosunku do roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej w tym samym okresie wzrósł o 10,6 mln zł (5%) i osiągnął poziom 226,0 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 roku wyniósł 200,4 mln zł, co oznacza wzrost o 12,5 mln zł (7%) w stosunku do roku 2022. Z kolei wartość EBITDA osiągnięta w 2023 roku wyniosła 314,4 mln zł w stosunku do 308,8 mln zł w ubiegłym roku (wzrost o 2%)” – czytamy w raporcie.

„Do tak znaczącej poprawy wyników finansowych w stosunku do ubiegłego roku przyczyniło się zwiększenie skali działalności w segmencie Rozwiązania dla bankowości oraz zmiana struktury działalności w segmencie Rozwiązania płatnicze […]. Lepsze wyniki Grupy ASEE to przede wszystkim zasługa wzrostu organicznego oraz w mniejszym stopniu zrealizowanych akwizycji” – wyjaśniono.

W trakcie 2022 oraz 2023 roku Grupa ASEE zamknęła szereg akwizycji. Wpływ nowo nabytych spółek na wyniki Grupy ASEE w 2023 roku, wyliczony jako różnica ich wpływu na skonsolidowany wynik Grupy w 2023 oraz w 2022 roku za okresy objęte konsolidacją, wyniósł na poziomie przychodów 5,7 mln euro, na poziomie zysku operacyjnego 0,3 mln euro (z uwzględnieniem amortyzacji PPA w kwocie 0,3 mln euro), a na poziomie EBITDA 0,7 mln euro, przy czym w wynikach tych ujęto odpis rozpoznanego w ramach procesów PPA oprogramowania w kwocie 0,2 mln euro, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 81,56 mln zł wobec 71,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

