Asseco South Eastern Europe odnotowało 47,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 35,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 57,74 mln zł wobec 49,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 84,81 mln zł wobec 74,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 434,54 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 400,32 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży wyrażone w złotym wyniosły 434,5 mln, co oznacza wzrost o 34,2 mln zł (9%) w stosunku do I kwartału 2025 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 57,7 mln zł po wzroście o 18%, natomiast wartość EBITDA za I kwartał 2026 wyniosła 84,8 mln zł (wzrost o 13%). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po pierwszych trzech miesiącach 2026 roku wyniósł 47,5 mln zł, po wzroście o 11,7 mln zł, czyli 33%. Przychody za I kwartał 2026 roku wyrażone w euro wyniosły 102,4 mln, po wzroście o 6,8 mln (7%). Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 13,6 mln euro, a EBITDA 20,0 mln euro po wzroście o odpowiednio 16% i 12%. Poprawa wyników finansowych Grupy ASEE w I kwartale 2026 roku to głównie efekt wzrostu skali działania oraz efektywności w segmencie Rozwiązania dla bankowości […]. Wpływ konsolidacji nowych spółek, które dołączyły do Grupy ASEE w ciągu 2025 roku jest nieznaczny. Nowo nabyte spółki Grupy ASEE kontrybuowały w pierwszym kwartale 2026 roku do przychodów kwotą 0,6 mln euro. Wpływ nowych spółek na EBIT wyniósł 0,05 mln euro, a na wartość EBITDA 0,2 mln euro” – czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 20,49 mln zł wobec 2,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews