Asseco South Eastern Europe odnotowało 55,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 53,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 46,27 mln zł wobec 63,99 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 80,91 mln zł wobec 89,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 437,17 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 444,8 mln zł rok wcześniej.

„W trzecim kwartale 2025 roku Grupa ASEE zrealizowała przychody ze sprzedaży w kwocie 102,5 mln euro, co oznacza spadek o 1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży spadł do 25 mln euro (spadek o 8%), natomiast zysk netto ze sprzedaży spadł do 11,5 mln euro (spadek o 23%). Zysk z działalności operacyjnej osiągnął 10,8 mln euro, a więc spadł o 27% rok do roku. Wynik EBITDA za trzeci kwartał 2025 roku wyniósł 19 mln euro, co oznacza spadek o 9%” – czytamy w raporcie.

Wyniki finansowe grupy za III kwartał 2025 roku zostały istotnie obciążone przez jednorazowe, niegotówkowe zdarzenia księgowe związane z działalnością spółek zależnych w Indiach oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Łączny wpływ tych zdarzeń obniżył przychody o 4,1 mln euro, zysk operacyjny o 7,5 mln euro i zysk netto o 4,6 mln euro, wskazano również.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 133,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 140,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1263,91 mln zł w porównaniu z 1209,46 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 233,99 mln zł wobec 229,82 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 101,44 mln zł wobec 70,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

