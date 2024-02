Asseco South Eastern Europe odnotował ok. 47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 33% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł w IV kw. ub.r. ok. 62 mln zł i był o ok. 1 mln zł (+1%) wyższy r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 489 mln zł i były o ok. 4 mln zł (+1%) wyższe niż w okresie porównawczym.

W całym 2023 r. szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł ok. 201 mln zł i był o ok. 14 mln zł (+7%) wyższy niż w roku 2022.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł w 2023 roku ok. 226 mln zł i był o ok. 11 mln zł (+5%) wyższy niż w roku 2022.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2023 roku ok. 1.643 mln zł i były o ok. 77 mln zł (+5%) wyższe niż w roku 2022.

„Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2023 roku wyniosły ok. 309 mln zł, tj. były o ok. 68 mln zł (28%) wyższe od zanotowanych w roku 2022. Środki pieniężne netto (liczone zgodnie z metodologią przyjętą do prezentacji kwartalnych) na koniec 2023 wyniosły ok. 105 mln zł, czyli o ok. 25 mln zł (+31%) więcej niż na koniec roku 2022” – czytamy dalej.

Ostateczne skonsolidowane wyniki Grupy Asseco South Eastern Europe za 2023 rok zostaną opublikowane 27 lutego 2024 r.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

