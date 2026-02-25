Zarząd Asseco South Eastern Europe zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto za 2025 rok w wysokości 101,19 mln zł (1,95 zł na jedną akcję), podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews