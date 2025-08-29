Astarta Holding odnotował 42,27 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2025 r. wobec 47,11 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 55,53 mln euro wobec 60,64 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 80,88 mln euro wobec 85,83 mln euroo zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 226,62 mln euro wobec 320,71 mln euro rok wcześniej.

„W I poł. 2025 r. skonsolidowane przychody Astarty spadły o 29% r/r do 227 mln euro, odzwierciedlając niższe wolumeny sprzedaży. Segment produkcji cukru miał największy udział w przychodach, wynoszący 35% całości, czyli 79 mln euro (-38% r/r), a następnie segment rolnictwa z 27% całości, czyli 61 mln euro (-38% r/r). Przetwórstwo soi stanowiło 24% przychodów, czyli 55 mln euro (-6% r/r), a hodowla bydła – 13% przychodów, czyli 29 mln euro (+17% r/r)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Sprzedaż eksportowa w wysokości 138 mln euro stanowiła 61% skonsolidowanych przychodów w I półr. 2025 r. w porównaniu z 67% w I półr. 2024 r. Zysk brutto spadł o 28% r/r do 92 mln euro, a marża brutto pozostała na niemal niezmienionym poziomie 40% w I półr. 2025 r. EBITDA spadła o 6% r/r do 81 mln euro, co odpowiada marży EBITDA na poziomie 36% w porównaniu z 27% w I półr. 2024 r. w wyniku niższych kosztów sprzedaży i dystrybucji. Wyłączając wpływ MSR 41, marża brutto spadła o 7 pkt proc. r/r do 34% w I półr. 2025 r. Marża EBITDA wzrosła do 29% w I półr. 2025 r.” – czytamy dalej.

Astarta Holding N.V. to holding zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews