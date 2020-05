Atal odnotował 22,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 45,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 28,88 mln zł wobec 59,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,83 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 234,47 mln zł rok wcześniej.

„Grupa Atal na koniec marca br. posiadała na rachunkach powierniczych i w dostępnych limitach kredytowych 237 mln zł. Od stycznia do marca zostały wydane 473 lokale. Łączny potencjał przekazań na II, III oraz IV kwartał tego roku wynosi jeszcze ponad 3 tys. lokali, co pozytywnie wpłynie na wskaźniki finansowe w następnych okresach sprawozdawczych. Sytuacja epidemiczna istotnie wpływa na czas uzyskiwania decyzji administracyjnych. W związku z tym lokale, z szeregu inwestycji ukończonych w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku, będą uwzględnione w przychodach spółki dopiero w kolejnych miesiącach” – powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2020 roku Atal zakontraktował 762 lokale wobec 706 lokali przed rokiem. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (186), Poznaniu (155) i Warszawie (134). Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie – zbliżonym do wyniku z 2019 roku.

Deweloper podtrzymał wcześniejszą deklarację, że nie zmienia celu sprzedażowego na ten rok do zakończenia epidemii – wówczas nastąpi jego weryfikacja.

Od początku 2020 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 4 projekty z 994 lokalami: Nowe Miasto Jagodno III i Atal City Square we Wrocławiu, Atal Bosmańska w Trójmieście oraz Apartamenty Drewnowska 43 IV w Łodzi. Na koniec marca br. oferta dewelopera to 4 333 lokale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 15,52 mln zł wobec 50,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews