Atal odnotował 96,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 54,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 110,3 mln zł wobec 64,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 390,29 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 189,48 mln zł rok wcześniej.

„Grupa Atal ­- ogólnopolski deweloper – po przekazaniu 667 lokali mieszkalnych i usługowych w I kwartale 2024 roku, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 390,3 mln zł, wzrost o 106% r/r. Od stycznia do marca br. skonsolidowany zysk netto [ogółem] wyniósł 96,6 mln zł, o 78% więcej r/r. Marża netto w I kw. 2024 roku wyniosła ok. 24,8%” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„I kwartał bieżącego roku to czas bardzo dobrej sprzedaży mieszkań, która utrzymuje się na wysokich, stabilnych poziomach. Konsekwentnie realizujemy nasz harmonogram budów, uruchomień sprzedaży nowych projektów oraz wydań lokali nabywcom. Naszym celem jest stałe utrzymanie odpowiedniego pułapu mieszkań dostępnych w ofercie, żeby klienci na każdym z naszych siedmiu rynków mieli swobodny wybór lokali. W tym celu nabywamy również nowe grunty i staramy się możliwie sprawnie uruchomić na nich nowe inwestycje. Niestety, bolączką polskiego rynku mieszkaniowego są skomplikowane, rozbudowane procesy administracyjne, które istotnie wydłużają proces inwestycyjny, co wpływa na wyższe koszty wytworzenia mieszkań. Wyzwania ze strony podażowej mają później konsekwencję dla finalnego nabywcy w postaci rosnących cen nieruchomości. Od stycznia do marca br. sfinalizowaliśmy budowy oraz wydaliśmy klientom mieszkania z projektów o atrakcyjnej marży. Niemniej w skali roku spodziewamy się osiągnąć wskaźniki na podobnych poziomach jak w całym 2023 roku” – powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w materiale.

W I kwartale 2024 roku Grupa Atal zakontraktowała 730 lokali. Przed rokiem było to 401 mieszkań. Od początku bieżącego roku Atal notuje stabilny i wysoki poziom zainteresowania ofertą ze strony nabywców. Tegoroczne plany sprzedaży zakładają kontraktację na poziomie około 3000 lokali. Czynnikiem dodatkowo stymulującym sprzedaż może okazać się wejście nowego rządowego programu wspierającego wybrane grupy nabywców na rynku nieruchomości, podkreślono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 91,45 mln zł wobec 56,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews