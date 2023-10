Atal podwyższył do 260 mln zł wartość Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Poinformowała też o ustaleniu warunków emisji obligacji serii BB, w ramach której wyemitowane zostaną papiery 2-letnie o wartości nominalnej do kwoty 260 mln zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,5 pkt proc. w skali roku.

„Atal to wiarygodny i preferowany uczestnik rynku kapitałowego. W lipcu tego roku spółka wyemitowała akcje serii F, dzięki którym pozyskała 252 mln zł na dalszy rozwój i bieżącą obsługę projektów deweloperskich. Obecnie – w związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – zwiększa program emisji obligacji do 260 mln zł, co i tak jest poniżej łącznej wartości złożonych deklaracji. Warunki nowo emitowanych obligacji są niezwykle atrakcyjne i są one na historycznym dla spółki poziomie – marża ponad WIBOR 6M wynosi bowiem tylko 1,5 punktu procentowego w skali roku” – powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Pierwotnie łączna wartość ogłoszonego we wrześniu programu emisji obligacji miała nie przekroczyć kwoty 200 mln zł w okresie do 31 grudnia br.

11 maja 2023 roku Atal wyemitował 150 mln zł obligacji rocznych serii AZ (70 mln zł) i dwuletnich serii BA (80 mln zł) – w ramach ustanowionego w tym roku programu emisji obligacji. Pomimo rynkowej presji na podnoszenie marż utrzymano dotychczasowe niskie poziomy kosztu obligacji Atal. Marża na rocznym papierze wynosi 165 bps ponad WIBOR6M, a na dwuletniej obligacji 200 bps ponad WIBOR6M. Duże zainteresowanie zgłoszone podczas budowy księgi popytu – stopa redukcji na papierach dwuletnich sięgnęła 43% – świadczy o bardzo dobrym postrzeganiu papierów Atal przez inwestorów, podano także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2022 r. sprzedała 2 091 lokali.

Źródło: ISBnews