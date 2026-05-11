Atal złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółkami z grupy kapitałowej Budner oraz nabycie części mienia należącego do grupy, w zakresie wskazanym we wniosku, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 5 maja br. Sprawa jest w toku.

Zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez Atal kontroli nad spółkami: BD 2, BD 3, BD 4, BD 5, BD 6, Budner Inwestycje, Słoneczne Wzgórza oraz części mienia spółki BD 1. Przejęcie kontroli ma nastąpić poprzez nabycie przez Atal 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek przejmowanych oraz poprzez nabycie mienia składającego się z trzech nieruchomości gruntowych należących do BD 1, podano w komunikacie.

Spółki przejmowane oraz mienie są częścią grupy kapitałowej Budner, która działa na rynku deweloperskim domów i mieszkań. Przedmiotem działalności spółek przejmowanych i mienia jest przede wszystkim realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków za pomocą zewnętrznych podwykonawców oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2025 r. sprzedała 1678 mieszkań.

