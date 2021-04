Atal wyemitował dwuletnie obligacje zwykłe serii AX o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, podała spółka. Papiery te mają być notowane na rynku Catalyst.

„Zaproponowaliśmy obligatariuszom dwuletnie obligacje serii AX o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR6M i marży wynoszącej 215 pb. To kolejna udana emisja obligacji, co potwierdza atrakcyjności oferowanych walorów, ale także jest jasnym sygnałem, że model biznesowy Atal spotyka się z pozytywnymi reakcjami inwestorów. Regularnie decydujemy się na korzystanie z finansowania pochodzącego z papierów dłużnych, dzięki czemu zbudowaliśmy zaufanie i jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że mimo wpływu, jaki na sytuację gospodarczą wywiera globalna pandemia, Atal może się pochwalić bardzo dobrą sytuacją finansową i zmniejszeniem długu netto w relacji do kapitału własnego” – skomentował prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 21 kwietnia 2023 roku. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie w ramach rynku Catalyst. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich, podano także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Atal w 2020 roku przekazał klientom 3 002 lokale mieszkaniowe i usługowe, zakontraktował 2 896 lokali. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews