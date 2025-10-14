Atal przydzielił obligacje serii BD o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka. Dzień wykupu przypada 13 października 2028 r., stopa procentowa będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2% w stosunku rocznym. Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji to działalność bieżąca, w tym wydatki związane z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakupem gruntów, podano także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews