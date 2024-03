Atende odnotowało 9,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 11,81 mln zł wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 22,45 mln zł wobec 12,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 328,05 mln zł w 2023 r. wobec 225,58 mln zł rok wcześniej.

„Atende odnotowała wyraźny wzrost wyników w 2023 roku, znacznie przewyższając rezultaty z poprzedniego roku. Jest to bez wątpienia efekt konsekwentnej implementacji naszej strategii, w tym skutecznej reorganizacji i wzmocnienia obszarów odpowiedzialnych za sprzedaż oraz technologię. Nasza transformacja w model Integratora 2.0 okazała się kluczowym elementem naszego sukcesu, wspierana przez korzystną koniunkturę w sektorach telekomunikacji, energetyki i w sektorze publicznym. Rok 2023 był drugim z rzędu rokiem odbudowy i wzrostu sprzedaży do kluczowego dla nas sektora mundurowego, która to szczególnie ucierpiała w 2021 roku w wyniku chwilowej utraty przez spółkę świadectw bezpieczeństwa przemysłowego” – napisał prezes Marcin Petrykowski w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

Dodał, że największy wpływ na wzrost przychodów o 45% r/r do 328,1 mln zł miały sektor telekomunikacji i mediów (wzrost o 42,8 mln zł), sektor energetyczny (wzrost o 37 mln zł) oraz sektor publiczny (wzrost o 20,7 mln zł).

„Na rok 2024 spodziewamy się nie tylko utrzymania wyników spółki głównej, Atende S.A., ale także solidnych wzrostów i poprawy wyników finansowych spółek zależnych. Ze szczególnym zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o zakwalifikowaniu Atende Industries (direct partner) i Phoenix Systems (indirect partner) do projektu IPCEI-CIS, prowadzonego przez Komisję Europejską, którego celem jest finansowanie rozwoju technologii o znaczeniu strategicznym. To ogromne osiągnięcie naszych spółek, biorąc pod uwagę konkurencję z podmiotami z całej Unii Europejskiej, a z Polski wybrano zaledwie po trzech partnerów w każdym z obszarów” – wskazał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 13,27 mln zł wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

Źródło: ISBnews