ATM Grupa odnotowała 26,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 roku wobec 27,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 36,68 mln zł wobec 36,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 60,91 mln zł wobec 61,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,14 mln zł wobec 233,97 mln zł rok wcześniej.

„Za nami kolejny rok stabilnego wzrostu w kluczowym segmencie produkcji telewizyjnej i filmowej. W 2024 roku na 41 antenach można było oglądać 47 naszych produkcji, a łączny czas ich emisji przekroczył 21 tysięcy godzin. Kontynuujemy produkcję popularnych programów dla telewizji naziemnych, w tym odnowionego po latach teleturnieju 'Awantura o kasę’ i serialu 'Uroczysko’. Do kin trafił film 'Rzeczy niezbędne’, międzynarodowa koprodukcja z udziałem znanej z 'Sukcesji’ Dagmary Domińczyk, który przyniósł nam m.in. główną nagrodę w konkursie perspektywy FPFF w Gdyni. W minionym roku zakończyliśmy także zdjęcia do dwóch seriali premium: 'Tylko jedno spojrzenie’ – trzeciej ekranizacji prozy Harlana Cobena dla Netflixa i kostiumowego serialu kryminalnego 'Breslau’ – który jest pierwszą oryginalną produkcją platformy Disney+ w tym regionie Europy. Rozwój w tym segmencie będzie postępował także w roku 2025. Przewidujemy uruchomienie trzech nowych seriali premium, filmu fabularnego i nowych seriali na anteny naziemne” – powiedział prezes ATM Grupa Andrzej Muszyński, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że Segment produkcji treści zanotował w 2024 roku 153,4 mln zł przychodów (+3,4% r/r, przychody w całości od kontrahentów zewnętrznych) i wypracował 26,4 mln zł wyniku EBITDA (+4% r/r) oraz 15,2 mln zł zysku netto (+8,6% r/r). Segment zarządzania aktywami trwałymi, który grupuje też najmłodsze technologiczne spółki Grupy, zanotował 104,7 mln zł przychodów (+12% r/r), z czego prawie 77% pochodziło od kontrahentów zewnętrznych. Pozwoliło to na wypracowanie 33 mln zł wyniku EBITDA (+3,8% r/r) i 9,8 mln zł zysku netto (-1,6% r/r). Zgodnie z cyklem budowlanym segment deweloperski zanotował 11,6 mln zł przychodów, 2,1 mln zł wyniku EBITDA oraz 1,2 mln zł zysku netto. Z kolei segment gier komputerowych (Grupa BoomBit) wniósł 0,8 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym (-1,3 mln zł r/r).

ATM Grupa posiadała na koniec grudnia 2024 roku ponad 66 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz innych aktywów finansowych, służących zagospodarowaniu nadwyżki gotówkowej (depozyty bankowe i udzielone pożyczki), pomimo wypłacenia blisko 22 mln zł dywidendy za rok 2023, podano.

Spółka wskazała też, że w Segmencie produkcji treści w roku 2024 roku na 41 antenach (nie licząc SVOD) można było oglądać 47 produkcji GK ATM Grupa, co przełożyło się na ponad 21 tys. godzin wyemitowanych programów. Wygenerowały one zasięg 98%, co oznacza, że ponad 33,5 mln osób oglądało realizacje Grupy w tym okresie.

Segment nieruchomości / deweloperski obejmuje realizację projektów budowlanych i obejmuje spółki ATM Inwestycje, ATM Golf Estate, ATM Baltic oraz ATM Living AB i jej jednostki zależne, a przychody i wyniki segmentu działalności deweloperskiej są mocno związane z cyklem budowy, który podlega reżimowi technologicznemu. W 2024 roku spółka ATM Inwestycje sprzedała jednostki mieszkalne w kolejnym etapie przedsięwzięcia „Błękitne Aleje” w miejscowości Bielany Wrocławskie, natomiast spółka ATM Living AB sprzedała ostatni z wybudowanych domów wolnostojących w miejscowości Arild w Szwecji. Spółka ATM Golf Estate (która jest spółką konsolidowaną według metody praw własności, w 50% zależną od ATM Inwestycje) sprzedała natomiast jednostki mieszkalne w pierwszym etapie inwestycji „Toya Golf” w miejscowości Kryniczno, podano.

Szacowana wartość aktywów segmentu deweloperskiego to około 60 mln zł.

„Zysk z działalności operacyjnej segmentu, w porównaniu do 2023 roku, zmniejszył się o 2,2 mln zł, co spowodowane było m.in. ujęciem w skonsolidowanym wyniku utraty wartości nieruchomości położonej w miejscowości Anderslöv w Szwecji, należącej do spółki ATM Development AB. Zysk netto segmentu zwiększył się natomiast o 0,4 mln zł, co wynika m. in. z faktu, że w 2023 roku na obniżenie wyniku netto segmentu wpływ miało obciążenie z tytułu podatku dochodowego od zagranicznych jednostek kontrolowanych oraz ujemne różnice kursowe związane z wyceną pożyczek udzielonych spółce ATM Living AB przez spółkę ATM Grupa” – czytamy także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 25,39 mln zł w 2024 r. wobec 29,79 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie (od 2004 r.).

