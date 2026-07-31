Auchan Polska osiągnął w 2025 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 10,79 mld zł, zysk netto w wysokości 99,6 mln zł, natomiast wynik operacyjny spółki wyniósł 224 mln zł, podała spółka.

„Wyniki finansowe potwierdzają stabilność naszego biznesu, ale rozwój Auchan mierzymy nie tylko skalą przychodów. Równie ważne są dla nas zobowiązania wobec polskiej gospodarki, współpraca z krajowymi dostawcami oraz inwestycje, które realnie poprawiają doświadczenia klientów. Chcemy oferować produkty wysokiej jakości w możliwie najlepszych cenach, a jednocześnie konsekwentnie rozwijać handel przyszłości, oparty na technologii, automatyzacji i nowoczesnej logistyce” – powiedział prezes Auchan Polska Alexandre Saussard, cytowany w komunikacie.

W 2025 r. sieć odprowadziła do polskiego budżetu blisko 952 mln zł w formie podatków i danin, przekraczając poziom odnotowany w poprzednim roku. Podatek od sprzedaży detalicznej wyniósł 121 mln zł, zapłacona nadwyżka podatku VAT osiągnęła 295 mln zł, natomiast podatek CIT wyniósł 21 mln zł. Wzrosła również łączna wartość zaliczek i obciążeń związanych z ZUS oraz PIT, która przekroczyła 419 mln zł, wymieniono.

Sieć konsekwentnie realizuje strategię opartą na szerokim wyborze produktów, wysokiej jakości oraz konkurencyjnych cenach. Utrzymanie atrakcyjnych cen, szczególnie w warunkach rosnących kosztów życia i zwiększonej wrażliwości cenowej klientów, pozostaje jednym z najważniejszych elementów działalności firmy. Równie istotny jest sposób, w jaki Auchan buduje swoją ofertę, opierając ją w zdecydowanej większości na współpracy z polskimi producentami i dostawcami, podkreślono. Auchan rozwija również ofertę marek własnych.

„Obecnie blisko 9 na 10 produktów dostępnych w sklepach Auchan pochodzi od polskich dostawców. W przypadku świeżej żywności, m.in. drobiu, wieprzowiny, wędlin i wyrobów z własnej cukierni, udział krajowych produktów sięga 100%. Polskie firmy odpowiadają także za 94% asortymentu w kategoriach podstawowych, takich jak mąka, cukier, sery i pieczywo. Szczególnie wysoki udział produktów krajowych dotyczy artykułów o krótkim terminie przydatności” – czytamy w komunikacie.

W ub.r. Auchan Polska kontynuował również modernizację i rozwój swojej sieci sprzedaży, dostosowując sklepy do zmieniających się oczekiwań klientów oraz realiów rynku. Obecnie sieć obejmuje 264 placówki w różnych formatach – od hipermarketów i supermarketów po sklepy convenience i punkty Easy Auchan. Równolegle realizowano projekty zwiększające efektywność operacyjną i energetyczną. Dzięki podjętym działaniom zużycie energii spadło o 5% r/r do 248 kWh/m2, wskazano także.

W 2025 roku Auchan uruchomił też nowoczesne, w pełni zrobotyzowane centrum dystrybucyjne w Wilczej Górze przeznaczone do obsługi sprzedaży e-grocery. Obiekt wzmacnia możliwości realizacji zamówień internetowych, zwiększa precyzję kompletowania zakupów spożywczych i pozwala jeszcze sprawniej odpowiadać na potrzeby klientów korzystających z kanałów cyfrowych. Inwestycja stanowi ważny element strategii rozwoju e-biznesu i cyfrowej transformacji sieci.

Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, hipermarketami Atac hiper discount, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket.

Źródło: ISBnews