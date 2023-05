Auto Partner odnotował 43,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 50,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 62 mln zł wobec 66,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 71,97 mln zł wobec 73,99 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 836,65 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 639,57 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2023 r. Grupa Auto Partner istotnie zwiększyła osiągane przychody ze sprzedaży. Na rynku krajowym wzrosły one o 27,2% do ponad 405,7 mln zł. Jeszcze większą dynamikę wzrostu osiągnięto poza granicami kraju. Przychody ze sprzedaży zagranicznej grupa zwiększyła o 34,4% do 430,9 mln zł. Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach, podkreślono.

„Od dłuższego czasu intensyfikujemy nasze działania na zagranicznych rynkach, czego pozytywne rezultaty widzimy po raz kolejny w przychodach grupy. Jest to kierunek, w którym nadal chcemy zmierzać, dlatego systematycznie zwiększamy powierzchnię magazynową – pod koniec 2022 roku otworzyliśmy hub w Poznaniu, a na początku tego roku podpisaliśmy umowę na wynajem ponad 30 tys. m2 powierzchni w Zgorzelcu (planowane uruchomienie na przełomie 2024 i 2025 r.). Przede wszystkim druga z tych lokalizacji będzie pomocna przy dalszym rozwoju naszej działalności poza Polską” – powiedział prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech miesiącach roku rentowność marży brutto ze sprzedaży grupy wyniosła 26,4% w porównaniu z 29,6% osiągniętą w analogicznym czasie ubiegłego roku, podano również.

„Nasza działalność nadal generuje wysoką rentowność. Jednak marża brutto w I kwartale 2023 r. była niższa m.in. z powodu sprzedaży towaru zakupionego w drugiej połowie 2022 r., gdy mierzyliśmy się z rekordową słabością złotego i jednocześnie wyjątkowo wysokimi kosztami transportu. Obecnie – gdy towar ten sprzedajemy – trend dla kursów EUR/PLN i w szczególności USD/PLN jest spadkowy, niższe są też ceny frachtu. W I kwartale wzrosły także koszty operacyjne, z uwagi na wysoką inflację, a także koszty finansowe, co wynikało z podwyżek stóp procentowych. Co ważne, dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami początku roku. Oceniamy też, że spadek rentowności był przejściowy i z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące roku. Nieustannie staramy się zwiększać sprzedaż, poszukiwać nowych rynków oraz lepiej dopasowywać asortyment do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych. Dodatkowo nadal sprzyja nam dobra koniunktura w branży i duży popyt na części samochodowe” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 50,85 mln zł wobec 50,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,84 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews